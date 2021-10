Stand: 28.10.2021 09:30 Uhr Tjarks: Hamborg ward Stau-Stadt

Boarbeiten an de A7 in Hamborg, Utbo vun de Bahn, un veel to doon mit't op Schick bringen vun öllerhaftige Brüchen. Hamborg wörr in de tokamen twintig Johr to en Duer-Bosteed, heet dat vun Verkehrssenater Anjes Tjarkes vun de Grönen. In en Reed in'n Överseeclub sä he, man kunn de velen Bosteden nich mehr so planen, dat dat keen Staus geev. Ok ünner de Eer geev dat in Hamborg veel to doon: Veel Sielen müssen ne't maakt warrn. | Stand 28.10.2021 Kl. 9:30

