Stand: 28.10.2021 09:30 Uhr Heinrich Prüsse storven

De in Hamborg wiet un siet bekannte Barkassen-Bedriever Heinrich Prüsse is dootbleven. In Medienberichten heet dat, dat Prüsse in't Üller vun achtig Johren storven is. Vörher weer he in'n Krankenhuus. In Hamborg sünd bummelig twintig Barkassen vun Heinrich Prüsse ünnerwegens. | Stand 28.10.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2021 | 09:30 Uhr