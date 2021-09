Stand: 28.09.2021 09:30 Uhr Wat hebbt de Hamborgers wählt?

Welk een Partei hett in welk een Stadtdeel de Nääs vörn? Dorto gifft dat nu Tahlen. De SPD is in Billsteedt, Lurup un Steilshoop vun mehr as veertig Perzent wählt worrn. De Grönen sünd in de Schanz, Eenbüddel un Hogeluft vörrn un de CDU in Blanknees, Wellingsbüddel un Nienstedten. //Stand 28.09.2021 Kl. 9:30

