Stand: 28.09.2021 09:30 Uhr Airbus schnackt mit IG Metall

Rund eenanthalv Weken is dat her, dor hebbt bummelig dörteihn Dusend Airbus-Beschäftigte in Noorddüütschland streikt. Se hebbt dormit gegen den Ümbo vun den Kunzeern protesteert. Vundaag wüllt se wedder anfangen, doröver to schnacken. De Airbus-Böversten, de droopt sik hier in Hamborg Klock teihn mit de Warkschop IG Metall. Se plaant, Dele vun Airbus in en Dochterseelschop ümtowanneln. //Stand 28.09.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.09.2021 | 09:30 Uhr