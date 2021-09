Stand: 27.09.2021 09:30 Uhr Wahl in Mekelnborg-Vörpommern

En düütlichen Wahlsieg för de SPD geev dat ok in Mekelnborg-Vörpommern bi de Lanndagswahl. De Partei vun Ministerpräsidentsche Manuela Schwesig schafft dat op negenundörtig Komma söss Perzent vun de Stimmen un kann dormit in't Amt blieven. De CDU rutscht af op dörteihn Komma dree Perzent. So leeg stunnen se in Mekelnborg-Vörpommern noch nienich tovör dor. // Stand 27.09.2021, Kl. 9:30

