Stand: 27.09.2021 09:30 Uhr Wahl in’t Aforntenhuus

Wieldes in Mekelnborg-Vörpommern de Regerensböverste blifft, gifft dat in Berlin en Wessel. Wat dat utsüht, warrt Franziska Giffey ne'e Börgermestersche in Berlin. De Soziaaldemokraten kaamt bi de Wahl na't Aforntenhuus op eenuntwintig Komma fief Perzent. De Grönen liggt an twete Steed, knapp vör de CDU. // Stand 27.09.2021, Kl. 9:30

