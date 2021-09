Stand: 02.09.2021 09:30 Uhr Streik bi de Düütsche Bahn

Keen gode Narichten för Lüüd, de mit de Bahn fohren wüllt: De Lokföhrers laat wieder jümehr Arbeit liggen – ok wenn de Bahn nu en ne’n Vörslag op’n Disch leggt hett. Dat hett de Böverste vun de GdL Claus Weselsky jüst in’t Morgenmagazin vun ARD un ZDF künnig maakt. He smitt de Bahn vör, dat se mit ehren Vörslag dorop daal wüllt, dat de Warkschop nich mehr so veel to seggen hett. De Streik schall noch bet tokamen Dingsdag gahn. Opstünns fohrt bummelig blots een Viddel vun de Töög. In Hamborg fohrt de S-Bahnen 1, 21 un 3 blots all 20 Minuten. / Stand: 02.09.2021, Klock 9:30

