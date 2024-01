Pop Award: Hannoveranerin Serpentin ist "Artist of the Year" Stand: 18.01.2024 13:12 Uhr Zum ersten Mal sind in Hannover die Pop Awards verliehen worden. Bei einer großen Gala wurden besondere Leistungen in der Popkultur Niedersachsens ausgezeichnet. In der Kategorie "Artist of the Year" gewann die junge Hannoveraner Künstlerin Serpentin.

Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil sind die mit bis zu 3.000 Euro dotierten Preise in neun Kategorien vergeben worden. Eine 20-köpfige Jury aus Musikwirtschaft, Kultur, Politik, Presse und Rundfunk hatte die Preisträger und Preisträgerinnen aus über 120 Bewerbungen und Vorschlägen im Vorfeld ausgewählt.

In der Kategorie "Artist of the Year" gewann die junge Hannoveraner Künstlerin Serpentin. Jacco Herhaus, ebenfalls aus Hannover, darf sich über die Auszeichnung zum "Producer*in of the Year" freuen. Doppelt ausgezeichnet sowohl als "Venue of the Year" als auch mit einem Sonderpreis für Inklusion wurde der Salon Hansen aus Lüneburg.

Preise für Arbeit in und mit der Popmusik

In der Kategorie "Festivals" gewann das appletree garden Festival (Diepholz), während das SNNTG Festival den Sonderpreis für Nachhaltigkeit erhielt. Das Festival findet in Sehnde bei Hannover statt. Ein weiterer Sonderpreis für Awareness ging an die Künstlerin Hertzcasper aus Hannover. Als "Pop-Person des Jahres" durften sich Tiana Kruškić und Billy Ray Schlag vom Braunschweiger "If a bird e.V." für ihr vielseitiges Engagement in der künstlerischen aber auch soziokulturellen Arbeit mit Popmusik feiern lassen. Tobias Hunke aus Göttingen erhielt den "Music-Tech Award" für die Entwicklung eines PlugIns für das Programm Ableton Live.

