von Gabi Biesinger

Am 26. März 2022 spielte die Band Genesis ihr erklärtermaßen allerletztes Konzert in der O2-Arena in London. Der von Krankheit gezeichnete Phil Collins sang im Sessel sitzend und begrüßte auch den Mann, dem er wohl seine Karriere zu verdanken hat, mit "Peter is here".

Gerüchte um Abgang bei Genesis 1975

Applaus für Ex-Genesis Frontman Peter Gabriel. Der hatte 1975 mit seinem Ausstieg aus der Band den Platz freigemacht für Collins als Sänger. Um Gabriels Abgang rankten sich damals viele Gerüchte. Er selbst hatte erklärt, nach einer schwierigen Geburt seiner ersten Tochter eine Auszeit nehmen zu wollen, während die anderen ein neues Album herausbringen und auf Tour gehen wollten. "Die Probleme meiner Tochter, die lange im Brutkasten lag, waren für mich absolut die Nummer Eins. Dafür hatten die anderen kaum Verständnis", sagt Gabriel.

Auf der Bühne mit Tiermasken und Frauenkleidern

Begonnen hatte alles 1967, als fünf Jungs aus gutbürgerlichem Hause an der Privatschule Charterhouse in der Grafschaft Surrey ein kleines Demo-Bändchen produzierten. Ihr erster Produzent nannte die Gruppe Genesis: Schöpfung. Frontman Peter Gabriel sang in Frauenkleidern, Tiermasken und anderen irren Verkleidungen, die ihn zum Teil am Singen hinderten. Er wollte mit den Kostümen seine Schüchternheit auf der Bühne überwinden. Die anderen fanden das nur begrenzt komisch. "Ich fürchtete immer, dass die Jungs meine Kostüme blöd finden. Deswegen habe ich mich erst ganz kurz vor dem Auftritt umgezogen, wenn sie damit beschäftigt waren, Ihre Instrumente zu stimmen", erinnert sich der Sänger.

Musikalische Meisterwerke - aber bitte solo

Peter Gabriel machte Genesis zur musikalischen Avantgarde: Psychedelischer Rock, schier endlose Stücke, "Ich bin ein Songwriter, der gelernt hat, zu singen. Studiert habe ich das nie", so Gabriel. Mit Genesis schuf der Sänger musikalische Meisterwerke. Nach dem sechsten Album "The Lamb lies down on Broadway" merkte Gabriel, dass kollektives Komponieren irgendwie nicht sein Ding war. Erfolgreiche Romane würden auch nicht von Kommissionen geschrieben, ein Urheber müsse eine definierte Welt zeichnen, erzählt er. Also machte Gabriel solo weiter, 1986 war sein Album "So" der Durchbruch. Die mit sexuellen Anspielungen gespickte Single "Sledgehammer" verdrängte den Genesis-Hit "Invisible Touch" von der Spitze der US-Charts.

Politisches Engagement bis zum Ruin

Peter Gabriel mischte sich auch immer mehr in die Politik ein. Biko war die Hymne für den Anti-Apartheids-Kämpfer Steve Biko, der von südafrikanischen Polizisten zu Tode gefoltert wurde. "Nach dem Biko-Song bin ich irgendwie immer mehr in dieses Engagement hinein geraten. Ich bin zusammen mit anderen Musikern für Amnesty International rund um die Welt getourt - das hat unser Leben verändert", erzählt er.

Gabriel gilt als notorischer Gutmensch der Rockszene und investierte viel Geld in das Weltmusikprojekt WOMAD, das ihn finanziell fast ruinierte. Dass ausgerechnet ein legendäres Genesis-Benefiz-Konzert bei strömendem Regen in Milton Keynes ihn damals finanziell rettete, zeigt, dass die Band und er ihren Frieden gemacht hatten.

Interesse an Künstlicher Intelligenz

Gabriel interessiert sich für künstliche Intelligenz und die von ihm mitbegründete Tech-Firma Reverberation erforscht, wie der menschliche Geist, Technik, Musik und Kunst zusammenkommen können. Er produziert weiter erfolgreiche Alben. 2023 brachte er das mit zwei Grammys ausgezeichnete Album i/o heraus und war - auch in Deutschland - auf Tour. Doch mit 75 Jahren kann man auch schon mal über das Ende sinnieren: "Wenn ich auf den Tod blicke und darüber nachdenke, womit habe ich meine Zeit verbracht habe, dann ist das befreiend. Es geht in erster Linie um zwei Dinge: zu lernen, Nein zu sagen und seine Ängste zu überwinden, die jeder hat. Ich kämpfe mit gesundheitlichen Problemen, man muss sich eben altersgemäß damit auseinandersetzen."

Zum 75. Geburtstag ist jetzt eine bebilderte Biografie erschienen. Die BBC widmet Peter Gabriel ein Radiospecial. Auch ohne Genesis ist es für den Musiker ziemlich gut gelaufen.

