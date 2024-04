Tausende feiern Judentum bei "Jewrovision" 2024 in Hannover Stand: 01.04.2024 11:29 Uhr Jüdische Kinder und Jugendliche haben sich am Sonntag in Hannover beim "Jewrovision" gemessen. Den Wettbewerb für Teilnehmer zwischen 10 und 19 Jahren hat das Jugendzentrum Halev Stuttgart gewonnen.

"Wir werden uns vom Terror nicht einschüchtern lassen", sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, zu Beginn der Show. Zugleich gedachte er den Opfern des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Der Wettbewerb sei "ein kraftvolles Zeichen an euch, dass ihr nicht allein seid", bestärkte Schuster die jungen Teilnehmer. Beim "Jewrovision" handelt es sich laut Zentralrat um den größten Tanz- und Gesangswettbewerb in Europa. Vorbild ist der Eurovision Song Contest (ESC).

Show unter dem Motto "Time to Shine"

Zur 21. Ausgabe der "Jewrovision" kamen im Hannover Congress Centrum mehr als 1.000 jüdische Jugendliche aus ganz Europa zusammen. Den Angaben zufolge traten 13 Gruppen vor rund 2.500 Zuschauern auf. Das diesjährige Motto lautet "Time to Shine". Jüdische Jugendliche weltweit sollen beim "Jewrovision" die Möglichkeit haben, selbstbewusst und ungefiltert ihre Religion zu feiern, so der Veranstalter.

Wie beim "Eurovison Song Contest"

Wie beim ESC gebe es für jeden Auftritt Punkte von einer Jury. Darin saß in diesem Jahr unter anderem Schauspielerin Susan Sideropoulos ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"). Als "Special Act" war der international bekannte israelische Popstar Stephane Legar eingeladen. Die Schirmherrschaft über den Wettbewerb hatten in diesem Jahr Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Kulturspiegel | 01.04.2024 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz