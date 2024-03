"Sie sind nicht vergessen": Demo in Hannover für Geiseln der Hamas Stand: 21.03.2024 11:51 Uhr Am Sonntag, 24. März, findet ein Solidaritätsmarsch in Hannover statt. Die Veranstaltenden rufen dazu auf, die israelischen Geiseln der Hamas nicht zu vergessen.

Bei dem Spaziergang wollen die Anwesenden laut Deutsch-Israelischer Gesellschaft Hannover (DIG) an das Schicksal der Geiseln der militant-islamistischen Hamas erinnern. "Es sind weitere Spaziergänge geplant, bis alle Geiseln frei sind", sagt der Vorsitzender der DIG. Um 16 Uhr beginnt in Hannover der Solidaritätsmarsch als Teil der globalen Bewegung "run for their lives". Laut der Organisatorin, Sagit Cantker, sollen regelmäßig weitere Spaziergänge stattfinden, bis die Geiseln freigelassen werden.

AUDIO: Israelischer Historiker zu Nahost: Brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung (9 Min) Israelischer Historiker zu Nahost: Brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung (9 Min)

10.000 Menschen weltweit Teil der Solidaritätsbewegung

In der vergangenen Woche fand ein erster Solidaritätsmarsch für die Geiseln statt. In Hannover beteiligten sich 50 Menschen, laut DIG sind etwa 10.000 Menschen weltweit Teil der Solidaritätsbewegung. Bei dem jüngsten Marsch soll ein Unbekannter einem Teilnehmer eine Israelflagge aus der Hand gerissen haben, vor der Person auf den Boden gespuckt haben und verschwunden sein. Der Vorsitzende der DIG, Kay Schweigmann-Greve, erklärte: "Es ist beschämend für unsere Stadt, dass sich Judenfeindlichkeit und Israelhass hier auf offener Straße äußern! Dem stellen wir uns entgegen."

