Nach Hamas-Angriffen: Solidarität mit Israel in Norddeutschland Stand: 09.10.2023 15:27 Uhr Nach den Angriffen der Hamas zeigen auch in Norddeutschland viele Menschen Solidarität mit dem Staat Israel und den Menschen dort. Heute finden unter anderem in Hannover und Hamburg Kundgebungen statt. Politiker, Vereine und Verbände verurteilen den Terror. Nach den Gegenangriffen Israels gedenken sie der Opfer beider Seiten.

In Hannover organisiert die Deutsch-Israelische Gesellschaft mit mehreren anderen Gruppierungen die Kundgebung auf dem Steintorplatz, die um 17 Uhr beginnen soll. Sie steht unter dem Motto "Solidarität mit dem angegriffenen Staat Israel und seiner Bevölkerung". Der Präsident der Jüdischen Gemeinde Niedersachsen, Michael Fürst, hofft auf mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und Yevgen Bruckmann von der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover sind als Redner angekündigt. Auch der evangelische Landesbischof Ralf Meister will teilnehmen.

Kundgebung auch auf Hamburger Jungfernstieg

In Hamburg ist heute ebenfalls eine große Solidaritäts-Kundgebung geplant. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat für 18 Uhr zu einer Veranstaltung gegen Antisemitismus auf dem Jungfernstieg aufgerufen. "Wir stehen ohne Wenn und Aber hinter Israel und den Menschen in Israel", sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Montag bei einer Kundgebung vor dem Bremer Rathaus, an der sich 350 Menschen beteiligten. Für Dienstagabend um 18 Uhr lädt die Deutsch-Israelische Gesellschaft im niedersächsischen Oldenburg zu einer Solidaritäts-Demonstration ein. Bereits am Sonntagabend waren auf dem Theater-Vorplatz in Osnabrück laut Polizei rund 170 Menschen zusammengekommen, um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden. Auch in Kiel versammelten sich Menschen zum Gedenken.

Landesweite Beflaggung in Niedersachsen

Die niedersächsische Staatskanzlei ordnete am Montagmittag eine landesweite Beflaggung an. Vor der Staatskanzlei weht die israelische Flagge bereits seit Sonntag. Nach Möglichkeit soll sie vor allen öffentlichen Gebäuden bis einschließlich Mittwoch gehisst werden, wie eine Sprecherin mitteilte.

Bundesweit soll der Schutz jüdischer Einrichtungen mit mehr Polizeipräsenz verstärkt werden. Darauf haben sich die Polizeipräsidentinnen und -präsidenten von Bund und Ländern geeinigt. Auch wenn momentan nicht von einem konkreten Anlass ausgegangen werde, gebe es eine abstrakte Bedrohungslage, sagte ein Ministeriumssprecher dem NDR Niedersachsen.

In Hamburg wurde am Montagmittag der Flughafen vorübergehend komplett gesperrt, nachdem es eine Anschlagsdrohung gegen eine Maschine aus der iranischen Hauptstadt Teheran gegeben hatte.

Schnelles Ende von Gewalt und Blutvergießen gefordert

Die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft mit Sitz in Hilter bei Osnabrück verurteilte die Angriffe der Hamas auf Israel und zugleich die Gegenangriffe Israels auf den Gazastreifen "auf das Schärfste". Das Mitgefühl gelte "den Angehörigen der vielen Toten und den Verletzten auf beiden Seiten", sagte Nazih Musharbash, Präsident der Gesellschaft.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits am Sonntag ein schnelles Ende der Gewalt und des Blutvergießens gefordert. Auch weitere norddeutsche Politiker wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) oder Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) verurteilten die Hamas-Angriffe. Sie brachten gleichzeitig ihre Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts zum Ausdruck.

Hunderte Tote und Tausende Verletzte

Die islamistische Hamas hatte am Sonnabendmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Israel startete noch am Wochenende Gegenangriffe und Vergeltungsschläge. Beide Seiten melden Hunderte Tote und Tausende Verletzte. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Verteidigungsminister Joav Galant kündigte am Montag eine totale Blockade gegen den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. In dem Gebiet leben etwa 2,3 Millionen Menschen: "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben."

