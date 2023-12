Sting in Hannover: Hitstark und wortkarg Stand: 08.12.2023 09:16 Uhr Sting ist bekannt geworden als Sänger der Rockband The Police. Nun hat er unter dem Motto "My Songs" in Hannover alle seine Hits präsentiert. Manche davon in leicht veränderter Form.

von Uli Kniep

Sting hat seine Solo-Hits ebenso drauf hat wie die seiner früheren Band The Police. Heutzutage klingen sie allerdings geringfügig anders - sowohl im Konzert, als auch auf seinem Album "My Songs", das er in Hannover vorgestellt hat. "Ich hoffe, es macht Spaß die zeitgenössischen Versionen mit den Originalen zu vergleichen," erzählt Sting in einem früheren Interview.

Der Vergleich fiel nicht schwer, weil die Unterschiede nicht sehr groß sind. Er spielt seine Solo Hits und die seiner früheren Band The Police fast genauso, wie man sie seit vielen Jahren kennt. Und damit sind die Fans durchaus zufrieden, so wie dieser: "Das ist genau das, was wir vor 40 Jahren gehört haben, als wir mit Police angefangen haben. Ich bin hellauf begeistert, wobei ich überhaupt kein Fachmann bin."

Sting liefert beim Konzert in Hannover Hits am Stück

Abgesehen von einigen Aufforderungen mitzusingen, sprach Sting nicht viel mit seinem Publikum. Dabei wäre es doch sicher interessant gewesen, hätte er auch erzählt, was er im Booklet der CD zu seinen Songs erzählt: Anekdoten nämlich, die ihn zu dem einen oder anderen Hit inspiriert haben.

Sting löste sein Versprechen beim rund zweistündigem Konzert vor ausverkauftem Haus ein, den Fans zu geben, was sie haben wollen - die Hits nämlich. Das sei seine Aufgabe. Und so waren die Fans glücklich mit dem sehr jugendlich wirkenden Sting, seiner versierten Band und dem Repertoire, das teilweise älter war als seine Zuhörer, wie dieser Fan erzählt: "Ich kenne den aus der Kindheit von den Schallplatten meines Vaters." Und ein anderer Fan ergänzt: "Es war ein Traum für uns. Es war der Wahnsinn überhaupt!"

