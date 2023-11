Weltstar auf Tour: Sting begeistert in Hamburg Stand: 28.11.2023 18:16 Uhr "Endlich", werden viele Fans gedacht haben. Vor drei Jahren wurde das Konzert von Sting in Hamburg wegen Corona abgesagt. Am Montagabend war er in der Hamburger Barclaycard Arena zu sehen. Ein Fest für die Fans.

Sting! Seine Songs live. Es ist 20.48 Uhr. 12.000 Menschen und die Reise beginnt - zu den Hits, die er schrieb. Er beginnt mit "Message In A Bottle" - ein Police-Song von 1979, der bis heute nichts an Groove verloren hat. So wie er: Gordon Sumner, also Sting.

Authentisch, leidenschaftlich, kraftvoll

Das Publikum ist begeistert, "Sting ist authentisch und leidenschaftlich", sagt ein Besucher. Eine Besucherin lobt sein gutes Aussehen - andere sind hin und weg von seiner Stimme und seinen Qualitäten als Songschreiber. Er habe seinen ganz eigenen Stil und singe kraftvoll. Definierte Muskeln mit 72 Jahren. Noch dazu gehe er voll auf das Publikum ein. Durch und durch ein Live-Musiker.

20 Songs, zwei Stunden Programm - beinah nur Welthits - So etwas schaffen nicht viele. Er ja.

Dieses Thema im Programm: NDR Vokalensemble | Hamburg Journal | 28.11.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop