Roland Kaisers Tour-Auftakt in Segeberg: Regen, Sonne, Regenbogen Stand: 27.05.2024 13:46 Uhr Gewitter, Starkregen und schließlich Sonne und sogar ein Regenbogen: Die Fans von Roland Kaiser haben einen enorm wechselhaften Tourauftakt des Sängers in Bad Segeberg miterlebt.

Mit dem umjubelten Konzert in der Kalkberg-Arena in Bad Segeberg ist der Schlagerstar in seine Jubiläumstour gestartet. "Ein halbes Jahrhundert Musik machen zu dürfen, ist ein großes Geschenk. Und das habt ihr mir gemacht. Ich danke euch", sagte der 72-Jährige zum Beginn des Konzertes in der Kalkberg-Arena. Er hatte den Auftritt auf der Freilichtbühne mit den Liedern "Gut, dass Ihr da seid" und "Ich glaub, es geht schon wieder los" begonnen.

Weitere Informationen Roland Kaiser: Der sanfte Erotiker des Schlagers Der Sänger feiert im Sommer 2024 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Open-Air-Tournee. Auch im Norden ist er unterwegs. Ein Porträt des Grandseigneurs des deutschen Schlagers. mehr

Mit 45 Minuten Verspätung - dann gings richtig los

Die Show des Wahl-Münsteraners war wegen eines heftigen Gewitters mit starken Regenschauern in der Region rund 45 Minuten später losgegangen. Bis dahin hatte das Publikum unter Schirmen, Regenjacken und Ponchos die Schauer über sich ergehen lassen. Umso begeisterter wurde Roland Kaiser auf der Bühne empfangen und bejubelt.

Während der ersten drei Lieder klarte dann auch der Himmel auf, es gab zum Regen Sonnenschein und der zauberte einen Regenbogen über die Arena. "Das sieht doch gut aus jetzt. Wunderschön. Wir machen uns jetzt einen schönen Abend zusammen und lassen uns Zeit", sagte Kaiser den rund 9.500 Zuschauerinnen und Zuschauern, die meist in bunten Regencapes vor ihm gestanden haben.

Weitere Informationen Goslar: Roland Kaiser hilft bei Spendenaktion der Kleiderstiftung Der Schlagerstar hat der Organisation seine Anzüge überlassen, um sie zu versteigern. Die Aktion ist am Martinstag geplant. mehr

Roland Kaiser: Schlager-Ikone und Bestseller

Roland Kaiser hat eigenen Angaben zufolge mittlerweile mehr als 600 Lieder aufgenommen und mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft. Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelte er als Jugendlicher. Der große Erfolg kam dann im Alter von rund 22 Jahren: "Mein erstes Solo-Konzert war 1982 in der Hugenottenhalle in Neu-Isenburg bei Frankfurt. Solo-Konzert, nicht Auftritt. Vor - ich glaube - 952 zahlenden Zuschauern", sagte Kaiser im Vorfeld des Tourauftakts der dpa.

Heutzutage wäre das ein heiß begehrtes Mini-Konzert des charmanten Entertainers. Denn Kaiser füllt schon seit Jahrzehnten riesige Hallen - und diesmal auf seiner Tour erstmals auch Stadien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Guten Morgen Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 06:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop