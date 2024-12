Rapper BRKN auf Tour im Norden: "Ich war früher sehr ängstlich" Stand: 07.12.2024 06:00 Uhr Der Berliner Rapper BRKN ist auf seiner "Den Tränen nah"-Tour. Auftakt war im Hamburger Mojo-Club, bevor er am 14. Dezember mit einem Auftritt in Hannover im MusikZentrum in den Norden zurückkehrt. Seine Konzerte sind intensiv und emotional.

von Katharina Preuth

Berührend sind die Konzerte von BRKN, der eigentlich Andaç Berkan Akbiyik heißt, mit einer Mischung aus Rap, Soul und R'n'B sowieso schon. Von der Bühne schafft es sehr viel Gefühl direkt in die Herzen des Publikums. Doch dann stimmt der Berliner Rapper auf der Bühne des Hamburger Mojo seinen Song "Zu Ende" an:

Dein Schmerz ist mein Schmerz

Wünscht' ich könnt' ihn dir nehmen

Bleib' hier, bei dir

Auch wenn wir uns nicht seh'n

Dein Schmerz ist mein Schmerz

Wünscht' ich könnt' den dir nehmen

Bleib stark, bleib hier

Und alles wird okay.

Er singt ihn nicht zu Ende. Das ist einerseits sicherlich Teil der Show. Die Parts zwischen Hooks und der Bridge lässt er komplett weg. Andererseits erklärt BRKN im Interview, dass er nie etwas emotionaleres geschrieben habe: "Es ist weniger ein Song, mehr ein Tagebucheintrag. Wenn ich diesen Song ganz performen würde, würde ich mich nochmal durch die ganze Episode schicken, das würde weh tun, da müsste ich mich wieder mit Sachen beschäftigen, auf die ich gar keinen Bock habe. Das würde mein Leben unnötig schwerer machen." Also lässt er es - und die Zuschauer spüren den Schmerz trotzdem.

Bei BRKN geht es um Liebe und Depression

BRKNs Auftritt ist voller großer Gefühle, es geht um Liebe, um Trennungen, Herkunft und depressive Phasen seines Lebens. Das Publikum an diesem Abend ist textsicher, viele begleiten den Rapper schon seit Jahren, einige seit seiner ersten Solo-EP 2014. Er fasst in Worte, was nicht jeder auszudrücken gelernt hat. "Es macht auf Dauer kaputt, wenn vor allem Männer und Jungs abstumpfen und denken, sie müssten die härtesten und aggressivsten sei. Wenn ich, indem ich öffentlich über Gefühle rede, jemanden ein bisschen abholen kann und ihm was geben kann, ist damit schon viel getan."

Wenig Selbstvertrauen als Jugendlicher

Zu seinem neuen Song "Angst", aus der Tränen-EP, die im November erschienen ist, sagt er, dass er ihn selbst mit 14 Jahren nötig gehabt hätte. "Ich hätte hilfreiche, aufbauende Worte in meiner Jugend gebrauchen könne. Ich war ängstlich und hatte wenig Selbstvertrauen, mir wurde wenig Mut zugesprochen."

Er singt, dass Angst ein normales Gefühl ist, das jeder kennt und nichts, wofür man sich schämen muss. Der Titel der "Den Tränen nah"-Tour ist Programm - und das hat es auf der Gefühlsebene in sich. Fast erlösend hat er darum Tanzpausen eingebaut: "Dance Breaks". Nach einer Runde springen und laut mitsingen zu "Summer Jam" von The Underdog Project kann es dann mit den eigenen Songs weitergehen, begleitet von Klavier und Saxophon.

Zusammenarbeit mit Herbert Grönemeyer

Einem breiteren Publikum ist BRKN durch seine Zusammenarbeit mit Alligatoah bekannt geworden, dabei entstand zum Beispiel das Lied "Sag nichts falsches" aus dem Jahr 2016. Und auch mit Herbert Grönemeyer hat BRKN zusammengearbeitet. Gemeinsam machten die beiden den Song "Doppelherz / İki Gönlüm".

Die aktuelle Tour führt ihn am 14. Dezember nach Hannover und endet einen Tag später in seiner Heimatstadt Berlin. Für die Konzerte gibt es noch Tickets.

