"365XX": Das erste komplett weibliche Hip-Hop-Label Europas Stand: 27.08.2024 07:58 Uhr Rapmusik - das klingt erstmal nach Macho, Gangster und vor allem nach Mann! Das muss sich ändern, so das Hamburger Label "365XX". Als erstes weibliches Hip-Hop-Label Europas unterstützt es ausschließlich Rapperinnen.

von Merle Weisser

Mimiis Rapmusik ist vor allem eins: Voll auf die 12! Klare Kante eben! Seit 2014 macht die Frankfurterin Rapmusik. Damals stand sie die ersten Male im Studio hinter dem Mikrofon. Doch nicht jeder Studiobesuch blieb der Rapperin positiv in Erinnerung. "Bei einem, bei dem ich ab und zu mal aufgenommen habe, habe ich gemerkt, dass der mich die ganze Zeit irgendwie anguckt und mir ein cringes unangenehmes Gefühl gegeben hat. Er hat auch solche Kommentare abgelassen, die auf meinen Körper bezogen waren", erzählt Mimii. Sie habe sich sehr unwohl gefühlt. "Ich habe irgendwie versucht, das zu ignorieren, weil ich einfach mein Ding machen wollte, aber ich hatte das die ganze Zeit im Hinterkopf. Mich hat das so gestört und ich konnte es nicht abschalten."

Mulmiges Gefühl im Studio

Ein mulmiges Gefühl und ein Moment, der sich bei Mimii einprägt. So sehr, dass sich die 35-Jährige entschließt, nur noch Musik zuhause in ihrer Wohnung zu machen. Sie kauft sich Mikrofon und anderes Equipment selbst. "Da steckt schon ein bisschen was dahinter", erklärt Mimii. "Man hat erst einmal die Beats, dann muss man in sich reinhören. Was will man eigentlich machen? Man braucht eine Struktur. Ich bin früher sehr unstrukturiert rangegangen. Ich bin auch jemand, die es liebt, etwas zusammen mit anderen zu erschaffen und wenn ich das für mich alleine mache, dann klappt es irgendwie auch, aber dann dauert es auch länger, weil ich teilweise nur halb motiviert bin."

Musiklabel "365XX" von Frauen für Frauen

Herausforderungen, die Mimii 2021 nicht mehr allein stemmen muss. Sie schließt sich dem Musiklabel "365XX" an, dem ersten "All-Female" Hip-Hop Label Europas. Von Frauen für Frauen. Mitten in der Hamburger Hafencity. Sexismus hat hier nichts verloren. Im Gegenteil, hier gilt das Motto: "Rap soll kein Boys-Club bleiben". Denn wer sich Charts, Magazincover und Streamingplattformen anschaut, könnte genau das glauben.

Musik machen ohne stereotype Erwartungen

Für Musikpromoterin und Gründerin des Labels Lina Burghausen ist das eine Sache der Perspektive: Rapperinnen gibt es genug, sie haben es nur oft schwerer, sagt sie. "Es ist natürlich ganz spannend zu beobachten, wie Musikerinnen innerhalb der Musikindustrie behandelt werden. Ich finde, da merkt man schon relativ große Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Acts oder auch genderqueeren Acts", erklärt Burghausen. Bei Musikerinnen werde erwartet, dass sie "dann besondere optische Standards erfüllen sollen, dass über bestimmte Themen mehr gerappt und gesungen werden soll, wie Liebe und Romantik und sowas. Mir war es einfach wichtig, ein Label und ein Umfeld zu schaffen, wo diese Erwartungen eben non-existent sind", betont Burghausen.

Entstanden ist die Idee des Labels auf Linas Blog. 2018 startet sie hier ihr Format "365 Female* MCs", um zu zeigen: Ja, Frauen im HipHop gibt es! Und zwar eine Menge. Sie präsentiert und porträtiert Rapperinnen wie Nura, Haiyti und viele mehr. Und Burghausen geht zwei Jahre darauf noch einen Schritt weiter: Gründet gemeinsam mit dem Indie-Label [PIAS] das Label "365XX".

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

"Ein Stück weit wünsche ich mir natürlich, dass ein Label wie wir überflüssig ist", erklärt die Labelgründerin. "Das ist eine komische Aussage, aber ich wünschte mir, dass wir Debatten um Sexismus und um Gender-Equality in 2024 nicht mehr führen müssten. Ich weiß, dass dieser Kampf nicht morgen vorbei sein wird, aber ich würde mir wünschen, dass sich Musikerinnen mit derselben Selbstverständlichkeit in der Musikindustrie und in der Hip-Hop-Szene bewegen können, wie es ihre männlichen Kollegen tun können." Sie werde weiter versuchen, einen Anteil daran zu haben und mitzuarbeiten. Darüber hinaus wolle sie einfach fantastische Musik veröffentlichen. Für Mimii ist das Label eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ein Paradebeispiel, wie es im Musikbusiness laufen kann. Mimiis neues Album unter dem Label "365XX" erscheint in den nächsten Monaten.

