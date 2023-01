Pink Floyds "The Wall": Tourauftakt in Rostock Stand: 12.01.2023 07:39 Uhr "The Wall" von Pink Floyd gehört mit mehr als 30 Millionen Exemplaren zu den erfolgreichsten Rock-Alben der Musikgeschichte. In Deutschland bringen es Musiker auf die Bühne, die mit Pink Floyd auf Tour und im Studio waren. Nun war Tourauftakt in Rostock.

von Ramon Gerwien

Soundcheck in der Rostocker Stadthalle. Die Crew ist international und viele Sprachen sind zu hören. Neben Englisch zum Beispiel auch Hebräisch, Ukrainisch, Russisch, Niederländisch. Fast unbemerkt füllt sich das Foyer. Etwa 800 Pink-Floyd-Fans sind gekommen.

Schwarz-Weiß-Bilder wechseln sich mit animierten Panzern und Bombern ab. Kriegsszenerien werden gezeigt. Es ist der Beginn der Geschichte von Pink - der Hauptfigur. Der Protagonist verliert seinen Vater im Zweiten Weltkrieg und wird von seiner Mutter überbehütet. In der Schule tyrannisieren ihn Lehrer. Davon handelt auch der Klassiker "Another Brick in the Wall - Part Two".

Fans in der Stadthalle über Pink Floyd-Musik glücklich

"Schulerfahrungen sind heute ganz anders, als zu der Zeit als der Song geschrieben wurde", sagt Gitarrist und Jazz-Legende Chester Kamen auf die Frage, ob diese Sicht auf das heutige Bildungssystem überholt sei. "Jeder hat Zugang. Kinder können sich frei in den sozialen Medien äußern. Das konnten sie in den 70er-Jahren nicht. Alles fand hinter einer Mauer statt. Es gibt einen Zusammenhang, aber auf andere Art und Weise." Er sagt aber auch, dass dies in anderen Teilen der Welt gewiss anders sei. Für die westlichen Ländern müsse der Song umgeschrieben werden. Für die Fans in der Stadthalle ist dies nebensächlich. Zwei Männer spielen Luftgitarre, andere singen mit und auf den Seitenrängen wird getanzt.

Die Hauptfigur Pink wird erwachsen, entfernt sich von seiner Frau, sucht Ablenkung in Affären. Er isoliert sich immer mehr - seine Mauer wächst. Depression und Wahnvorstellungen treiben ihn in faschistoide Gedanken. Die Geschichte über Pink stammt aus der Feder des einstigen Frontmannes von Pink Floyd: Roger Waters.

Geschichte der Hauptfigur bis heute aktuell

Pinks Mauer jedoch zerbricht - er schafft den Absprung - oder beginnt wieder alles von vorne? Das lässt die Show offen. Die Fans verlassen den Saal. Viele lassen Jugenderinnerungen aufleben, manche haben sogar ihre Kinder mit Pink Floyd infiziert. Bis auf wenige Ausnahmen ist auch Pinks Geschichte immer noch aktuell - auch mehr als 40 Jahre nach der Entstehung.





