Elbjazz in Hamburg fällt 2025 aus Stand: 23.10.2024 12:00 Uhr Laut Veranstalter wurde die Entscheidung getroffen, um die Arbeit an der strategischen Neuausrichtung des Festivals ohne Termindruck fortsetzen zu können. 2026 soll das Festival wie gewohnt wieder stattfinden.

Obwohl das Festival im vergangenen Juni mehr Besucher hatte als in den Vorjahren, war Kritik am Programm allgegenwärtig: Neben Jazz mit der NDR Big Band, Masaa oder Emil Brandqvist hatte sich das Lineup in diverse Richtungen geändert. Viele Jazz-Fans fanden, das sei zu beliebig und habe nichts mit Jazz zu tun. "Unsere Intention war und ist es, das Elbjazz als genreoffenes Crossover-Festival zu etablieren und seine Attraktivität für ein noch größeres und auch jüngeres Publikum zu steigern", heißt es von Festivalleiter Alexander Schulz.

Headliner-Suche gestaltete sich schwierig

Für 2025 wollte das Elbjazz wieder auf genre-nähere Headliner zurückgreifen, ist aber nicht erfolgreich gewesen. "Die Verpflichtung geeigneter Headliner-Acts aus dem Jazz für 2025 gestaltete sich als nahezu unmöglich, da in Frage kommende Künstler*innen zum Festival-Termin Anfang Juni schlichtweg nicht verfügbar sind", so Schulz. "Kompromisse in Bezug auf das musikalische Line-up, die in einer Verwässerung der Neuausrichtung münden und weder unseren Ansprüchen noch denen unseres Publikums genügen, sind für uns aber keine Option." Neben der musikalischen Neuausrichtung spielen auch logistische Herausforderungen und die nach wie vor andauernde Steigerung der Produktionskosten eine Rolle bei dem Entschluss.

Tickets bleiben für 2026 gültig

Bereits gekaufte Tickets für das Elbjazz 2025 behalten ihre Gültigkeit für die Festival-Ausgabe 2026 - ein Umtausch ist laut dem Veranstalter nicht erforderlich. Alternativ können die Tickets zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde dann inklusive der Vorverkaufsgebühr erstattet, so das Elbjazz.

Jazzfestival entlang der Elbe

Das Elbjazz-Festival, das seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2010 in Hamburg stattfindet, hat sich schnell zu einem der bedeutendsten Jazzfestivals Deutschlands entwickelt. Der besondere Reiz des Festivals liegt in seiner einzigartigen Kulisse: Konzerte finden an verschiedenen Orten entlang der Elbe statt, darunter historische Lagerhäuser, Werften und Open-Air-Bühnen. Im Laufe der Jahre hat das Elbjazz-Festival sein Programm kontinuierlich erweitert und hat bis 2024 eine breite Palette an Musikrichtungen angeboten, die über den klassischen Jazz hinausgehen. Neben Konzerten gibt es Workshops, Diskussionen und andere Veranstaltungen, die das Festival zu einem Treffpunkt für Jazzliebhaber und Künstler machen.

