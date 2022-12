Abschiedskonzert: City sagt "Danke, danke, danke!" und Tschüß Stand: 31.12.2022 08:00 Uhr Eine der bekanntesten deutschen Bands mit Wurzeln in der DDR hat sich von der Bühne verabschiedet. Die Musiker von City haben in Berlin ihr letztes Konzert gegeben. Damit geht eine 50 Jahre währende Karriere zu Ende.

Die Band City ist Geschichte: Vor Tausenden Fans haben sich die vier Musiker am Freitagabend in Berlin verabschiedet. "Ihr habt es möglich gemacht: unser schönes Leben in Saus und Braus. Danke, danke, danke!", sagte Sänger Toni Krahl nach dem zweieinhalbstündigen Konzert ohne Pause. Zum Schluss sang Schauspieler Henry Hübchen den City-Hit "Casablanca", den er einst komponiert hatte. Hübchen selbst hatte zwar Freude an seinem Auftritt, empfand aber auch ein wenig Wehmut: "Das ist wirklich traurig, dass ich hier das erste Mal auf einer richtigen Rockerbühne stehe - und es ist zugleich das letzte Mal."

Damit ist nach den Puhdys eine weitere erfolgreiche Rockgruppe aus dem Osten Deutschlands in den Ruhestand gegangen. Eine 50 Jahre währende Karriere geht zu Ende. City war 1972 in Berlin-Köpenick gegründet worden und zählte in der DDR zu den erfolgreichsten Bands. Ob "Am Fenster", "Wand an Wand" oder "Mir wird kalt dabei": In der DDR hatte City zahlreiche Hits. Nach dem Mauerfall kehrte der Erfolg nach einer Pause wieder zurück.

VIDEO: Oktober 2022: City auf Abschiedskonzert im NDR Funkhaus (5 Min)

