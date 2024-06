Peter Maffays Abschiedstournee: Bestens gelaunte Zeitreise Stand: 24.06.2024 08:42 Uhr In Rostock und Hannover gab Peter Maffay gleich zwei ausverkaufte Konzerte seiner letzten großen Tournee im Norden, bevor er sich aus dem stressigen Tourleben verabschiedet. Die letzten Stadionauftritte wollten Tausende seiner Fans miterleben.

von Uli Kniep

Peter Maffay kam mit dem Motorrad auf die Bühne im ausverkauften Stadion von Hannover und startete eine Zeitreise durch seine 55 Jahre währende Karriere. Unter dem Motto "We Love Rock'n'Roll" präsentierte der Sänger und Komponist Songs wie "Schatten in die Haut tätowiert", "Samstagabend in unserer Straße" und den 1982 geschriebenen und wieder aktuellen Titel gegen die Aufrüstung: "Eiszeit".

Maffay verleugnete keineswegs seine Anfänge als Schlagerinterpret, bebilderte seinen ersten Hit "Du" mit Fotos aus der "Bravo" und animierte die 40.000 Fans zum lautmalerischen Mitsingen des charakteristischen Gitarrentons in "Es war Sommer".

VIDEO: Peter Maffay startet Abschiedstournee in Rostock (3 Min)

Peter Maffay: Bestens gelaunt mit Lobeshymnen

Anders als am Vorabend bei der Premiere in Rostock im Regen spielte das Wetter in Hannover mit. Der fast 75-jährige ließ mit ärmelloser Weste die Muskeln spielen. Bestens gelaunt stimmte er Lobeshymnen auf seine Big Band und den stimmgewaltigen Gast Johannes Oerding an. Auch sein Sohn Yaris durfte seine Musik vorstellen und die amerikanische Sängerin Anastacia sang mit Maffay das Duett "So bist du". Zusammen mit der Sängerin Linda Teodosiu versetzte sie das Publikum mit "You Shook Me All Night Long" in Verzückung.

Peter Maffay überraschte sein Publikum in Hannover mit der Übergabe eines Schecks in Höhe von 100.000 Euro an das Kinderhilfswerk "Kickfair". Tags zuvor unterstützte er in Mecklenburg-Vorpommern die "Tafeln". Brandender Applaus war ihm nicht nur für diese Aktion sicher. Trotz allen Lobes und Erfolgs soll dies nun Peter Maffays letzte große Tournee sein. Er will sich mehr seiner Frau und der knapp fünfjährigen Tochter widmen, wie er sagt: "Alles im Leben hat seine Zeit. Die Entwicklung der Kinder mitzuverfolgen, gerade der Kleinen, ist so etwas Wunderbares und so wertvoll, ich möchte da keinen Tag anbrennen lassen."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Sonntag | 23.06.2024 | 14:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop