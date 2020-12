Peter Maffay - "Du"

Stand: 21.04.2020 15:54 Uhr P

Peter Maffay dürfte nicht schlecht geguckt haben, als er im November 1969 auf der Matte des "Union Studios" in München stand. Gerade hatte er noch mit seiner Schulfreundin Margit Folksongs für ein paar Mark in kleinen Münchener Clubs gesungen. Dort war er von der Ehefrau des erfolgreichen Schlagertexters Michael Kunze entdeckt worden. Und jetzt wartete im Tonstudio ein ganzes Orchester auf ihn. Und er hatte einen Plattenvertrag in der Tasche.

Die Phonetik machte Probleme

Gut, als Schlagersänger – das war eigentlich nicht sein Plan. Aber er hatte einen Fuß in der Tür, und das war das Wichtigste. Das Lied, das Michael Kunze zusammen mit Peter Orloff für Peter Maffay geschrieben hatte - eine große Ballade – hieß schlicht "Du". Und hatte einen Haken. Ein Teil des Textes sollte gesprochen werden. Und Peter, der sieben Jahre zuvor mit seinen Eltern aus Rumänien nach Deutschland gekommen war, hatte noch immer einen recht ausgeprägten Akzent. Sodass er bei den Aufnahmen am Ende doch beiseitetreten und Michael Kunze ans Mikro lassen musste. Der schmierte sich einen Zentner Schmalz auf die Stimmbänder und legte los.

Der Beginn einer beeindruckenden Karriere

Diese "Notlösung" wurde nicht an die große Glocke gehängt und "Du" stürmte im Frühjahr 1970 die Hitparaden. Für Peter Maffay war das der Beginn einer beeindruckenden Karriere. Und wenn er heute den Titel singt, übernimmt er den Sprechpart mittlerweile selbst. "Das ist der witzigste Teil an dem Song, der immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, und jetzt mach‘ ich das selber", sagt Maffay.

