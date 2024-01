Achim Reichel: Deutschlands wohl dienstältester Popmusiker ist 80 Stand: 29.01.2024 00:01 Uhr Achim Reichel spielte in den 1960er-Jahren mit den Rattles und Wonderland und brachte viele Soloplatten heraus. Am Sonntag hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert. Sein Alter hält ihn aber nicht davon ab, auf eine ausgedehnte Tournee zu gehen.

von Uli Kniep

"Hurra, die Rattles kommen" hieß der Film, der Achim Reichel und seine Band 1966 in die Kinos katapultierte. Zuvor hatten die vier Hamburger Jungs bereits im Star Club gespielt, waren in England mit den Rolling Stones aufgetreten und durften die Beatles auf ihrer Bravo Blitz Tournee in Deutschland begleiten. Dann aber gab es ein jähes Erwachen: Achim Reichel wurde zur Bundeswehr eingezogen.

Achim Reichel: Seit 60 Jahren auf der Bühne

Nach dieser Zeit gründete der Sänger, Gitarrist und Komponist trotz des frühen Erfolgs mit den Rattles zunächst die kurzlebige Gruppe Wonderland, dann startete er seine Solo-Karriere. Im Laufe der Zeit widmete sich Reichel der psychedelischen Musik, verrockten Shanties, vertonte zeitgenössische Literatur und sang Balladen von Goethe über Theodor Storm bis Ina Seidel: "Welch ein seltenes Lebensglück! Es ist ein Geschenk des Himmels, mit dem, was mal als Hobby begann, sein Leben zu füllen und Fähigkeiten zu entwickeln, von denen man nicht einmal ahnte, dass man sie hat", sagt Reichel.

"Aloha Heja He": Durch TikTok Nummer Eins in China

Nach rund 60-jähriger Karriere als Musiker ist Achim Reichel heute zufrieden und immer noch erstaunt über unerwartete Ereignisse wie zum Beispiel einem Hit im fernen China - und zwar mit "Aloha Heja He". "Mit dem Song habe ich was angerichtet", sagt Reichel. "Der ist vergoldet worden, das Album auch. 30 Jahre später habe ich gedacht: Alter, wer zwickt mich jetzt? Träume ich oder wache ich? Da hatte ich doch tatsächlich mit einem deutschsprachigen Popsong eine Nummer Eins in China! Ich wollt es gar nicht glauben." Dank dem neuen Medium TikTok war "Aloha Heja He" plötzlich Kult bei jungen Leuten in Asien.

Tour durch Norddeutschland und neues Live-Album

Seine alten Fans können sich indes auf eine Tournee freuen, die Achim Reichel im März quer durch Norddeutschland führen wird. Das Motto des neuen Live-Albums lautet: "Aber schön war es doch". "Wenn ich jetzt eine Abschiedstournee mache, muss das nicht bedeuten, dass ich nie wieder auf eine Bühne gehe", erklärt Reichel. "Aber längere Tourneen? Spätestens nach drei Konzerten wird es anstrengend."

