Nina Chuba mit neuer Single "Mangos mit Chili" - Album folgt Stand: 03.02.2023 12:37 Uhr Die Wedelerin Nina Chuba hat im vergangenen Jahr mit "Wildberry Lillet" ihren Durchbruch gefeiert. Am 24. Februar erscheint ihr erstes Album "Glas". Den Song "Mangos mit Chili" hat sie nun veröffentlicht.

Für Nina Chuba war 2022 ein fantastisches Jahr. Die Sängerin ist mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" vier Wochen lang auf Platz eins der deutschen Single Charts gewesen, im Dezember gewann sie die 1Live Krone als Beste Newcomerin und für den Besten Hip Hop und R’n’B-Song.

Seit die 24-Jährige nicht mehr auf Englisch, sondern auf Deutsch rappt, laufen die Songs der gebürtigen Wedelerin in allen Clubs rauf und runter. Am 24. Februar erscheint nun ihr erstes Album "Glas". Vorab hat sie am Donnerstag die Single "Mangos mit Chili" veröffentlicht.

Nina Chuba als Kind bei den "Pfefferkörnern"

Nina Chuba ist in Wedel in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Schon früh hat es sie in die Öffentlichkeit gezogen: Bereits als Kind spielte sie in der Fernsehserie "Die Pfefferkörner". Weitere Auftritte als Schauspielerin - etwa in "Notruf Hafenkante" oder "Letzte Spur Berlin" folgten. In den vergangenen Jahren verlagerte sie ihren Fokus dann mehr auf die Musik. Zunächst mit englischsprachigen Songs. Im Oktober 2021 brachte sie mit "Neben mir" erstmals einen Song auf Deutsch raus.

Durchbruch mit "Wildberry Lillet"

Der ganz große Durchbruch gelang ihr im vergangenen Jahr mit "Wildberry Lillet". Noch bevor der Song offiziell veröffentlicht wurde, brachte die Sängerin einen 30-sekündigen Ausschnitt des Tracks auf TikTok heraus. Einen Tag vor dem eigentlichen Release kletterte der Song schon auf Platz 1 der deutschen TikTok-Charts. Nachdem offiziellen Release kletterte die Single innerhalb kürzester Zeit auf Platz eins der deutschen Single Charts. Auftritte im ZDF Magazin Royale oder auf dem Lollapalooza machten sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Album "Glas" und Tour im Frühjahr

Auf ihrem ersten Album "Glas" sind bereits erfolgreiche Singles wie "Fieber", "Neben mir", "Glatteis" oder "Femminello". Aber auch neun bislang noch nicht veröffentlichte Songs. Im Frühjahr geht Nina Chuba dann mit ihrem neuen Album auf Tour. Auftakt ist am 27. April in Bremen. Danach geht es kreuz und quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 14. Mai schließt sie die Tour mit einem Konzert in Hamburg ab.

