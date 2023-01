Pink veröffentlicht Titelsong ihres neuen Albums "Trustfall" Stand: 28.01.2023 18:23 Uhr Nach knapp vier Jahren bringt Pink in diesem Jahr wieder ein neues Album raus: Den Titelsong "Trustfall" hat sie am Freitag veröffentlicht. Im Sommer kommt sie auf ihrer Tour nach Hannover.

Seit nun mehr zwei Jahrzehnten beeindruckt Pink mit ihrer ungemein kraftvollen Stimme. Ob Ballade oder Rocksong: Pink beherrscht das volle Repertoire. Am 17. Februar bringt sie ihr neuntes Studioalbum raus. Den Titelsong "Trustfall" hat sie bereits veröffentlicht. Im Musikvideo steht sie auf einem Hochhaus mit dem Schriftzug "Illusion Hotel". Im Laufe des Songs lässt sie sich rückwärts fallen und fängt an zu fliegen.

Das Album "Trustfall" ist ihr neuntes Studioalbum und das erste seit vier Jahren ("Hurts 2B Human"). Im Oktober hat sie bereits den Song "Never Gonna Not Dance Again" veröffentlicht, der ebenfalls auf dem Album zu hören ist.

Pink tourt in Deutschland mit zwei Konzerten in Hannover

Auf ihrer Europa-Tour kommt Pink auch nach Deutschland. NDR 2 und N-JOY präsentieren die Konzerte am 12. und 13. Juli 2023 in Hannover (Stadion am Maschsee). Die irische Rockband The Script und der DJ KidCutUp treten im Vorprogramm auf. NDR 2 verlost ab dem 30. Januar je zwei Tickets pro Konzert. Neben den beiden Auftritten in Hannover spielt Pink im Sommer in Berlin, Köln und München.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 30.01.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop