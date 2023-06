Beyoncé in Hamburg: "Queen B" bringt Glamour und Glitzer Stand: 22.06.2023 00:35 Uhr Pailettenbesetzte Pferde, die durchs Volksparkstadion fliegen, schillernde Outfits und Glitzerregen: Die Queen herself Beyoncé war zu Gast in Hamburg. 50.000 Fans sahen eine ganz große Show.

von Katharina Preuth

"Hamburg, I love you": Mit diesen Worten taucht der Superstar auf. Klein wirkt Beyoncé zunächst zwischen riesigen Bildschirmen und donnerndem Bass. Doch sie ist es: Queen B, wie sie von ihren Fans genannt wird. Und sobald die ersten Töne durchs Stadion schallen ist klar: Hier steht ein Weltstar auf der Bühne.

Gleich bei "Dangerously in Love", ihrem ersten Song an diesem Abend, zeigt sie, wofür sie gefeiert wird. Keiner singt wie sie: Jeder Ton sitzt perfekt, dazu dieses unglaubliche Volumen in ihrer Stimme. Gänsehaut im Stadion.

Welt-Tour mit 57 Konzerten und bis zu 36 Songs pro Auftritt

Erst beim dritten Song dreht sie den Beat und die typischen Beyoncé- R'n'B-Vibes auf und 50.000 Menschen tanzen.

Zweieinhalb Stunden gibt Beyoncé alles. Seit dem 10. Mai ist sie auf Welt-Tournee, solo das erste Mal seit sieben Jahren. Ihr Pensum ist rekordverdächtig, 57 Konzerte gibt sie. In Deutschland sind drei Auftritte geplant. Nach Köln in der vergangenen Woche stand am Mittwochabend Hamburg auf dem Plan. Beyoncé füllt Stadien weltweit, an jedem Abend performt sie etwa 36 Songs, dazu viele Outfitwechsel und Tanzeinlagen.

Glitzerndes Pferd über dem Stadion

In Hamburg wechselt die 41-Jährige zwischen neuen Stücken und den Klassikern. Manchmal steht sie dabei alleine auf der Bühne, meistens jedoch begleitet von ihrer Crew aus Tänzern und jeder Menge Show-Accessoires.

Ein glitzerndes Pferd fliegt mit der Sängerin auf dem Rücken durchs Volksparkstadion und landet auf dem Teil der Bühne, der sich zwischen den Fans befindet. Eine überdimensionale Diskokugel nimmt nur Minuten zuvor den gleichen Weg. Außerdem gibt es eine Muschel, aus der Beyoncé wie eine kostbare Perle hervorkommt, Feuerwerk und wunderschöne Outfits. Die Designer für ihre Bühnengaderobe sind unter anderem Alexander McQueen und Balenciaga.

Glitzer bei den Fans

Auch außerhalb der Bühne glitzert und glänzt es im Stadion. Die Fans sind vorbereitet: Pailletten auf Hosen, Kleidern und Hüten. Beyoncés Renaissance -Tour habe sogar laut der Firma Nasty Gal dazu geführt, dass die Google-Suche nach "disco cowboy hat" um 525 Prozent gestiegen ist. Auch im Publikum gibt es vermehrt Cowboy-Hüte und -Stiefel.

Und nicht nur bei den Hüten drehen die Fans durch. Der Start des Online-Ticket-Verkaufs für die Konzerte hat kurzfristig die Server lahmgelegt. Glücklich, wer es zum Konzert geschafft hat. Reines Glück ist es dann auch, als die Hits "Run the World" und "Crazy in Love" kommen. Auf den Hochzeitsklassiker "Single Ladies" verzichtet sie - gut so.

Am 24. Juni tritt Beyoncé in Frankfurt am Main auf.

