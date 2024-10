Musical "& Julia": Erste Einblicke in die Probenarbeit Stand: 01.10.2024 17:02 Uhr Am 30. Oktober feiert das Musical "& Julia" Premiere am Hamburger Stage Operettenhaus. Derzeit wird täglich im Studio New York im Kehrwieder Theater kräftig geprobt. Nun gab es erste Einblicke in die Probenarbeit.

von Mathias Heller

Am 10. September sind die Proben für das neue Musical im Hamburger Stage Operettenhaus gestartet. Nun gab es erste Eindrücke. Was sofort auffällt: Die Stimmung im Studio New York im Kehrwieder Theater an der Elbe ist ausgelassen. Die über 20 Darsteller und Darstellerinnen proben intensiv, dass die Schweißperlen nur so fließen.

Ihnen zur Seite steht ein großes künstlerisches Kreativ-Team, allen voran die Kanadierin Grace Taylor, sie ist Associate Director. Zusammen mit Patrick Hurley, dem Assossiate Music Supervisor präsentieren sie die ersten Songs - das Besondere: Es ist die erste Produktion der Show, in der nur die Dialoge auf deutsch übersetzt wurden. Die Songtexte bleiben im englischen Original.

Erfrischender Cast mit Talenten und alten Hasen

Die Handlung der größten Liebesgeschichte der Literatur wird neu erzählt, denn was würde passieren, wenn sich Julia nach Romeos Tod für das Leben entscheidet? Julia nutzt das neue Ende für einen Neuanfang und mit ihr erwacht ihre Geschichte durch eine Playlist von Party-Charthits der 1990er- und 2000er-Jahre. Mit dabei unter anderem "Thats The Way I Like It" von den Backstreet Boys, genau so wie "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson oder Britney Spears' "Baby One More Time".

Neben Chiara Fuhrmann, die die Julia singt und spielt, ist Raphael Groß als Romeo zu erleben. William Shakespeare wird von Sänger und Schauspieler Andreas Bongard dargestellt und in der Rolle seiner Frau Anne Hathaway ist Willemijn Verkaik zu erleben, die zuletzt als Elsa in der Eiskönigin zusehen war. Deutschland ist das sechste Land, in dem das Musical "& Julia" zu sehen ist - nach Produktionen in England, Kanada, USA, Australien und Singapur. Die Deutschland-Premiere ist am 30. September auf der Reeperbahn im Stage Operettenhaus.

