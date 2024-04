Lübeck: ESC-Teilnehmer Isaak spielt spontan Straßenkonzert Stand: 19.04.2024 11:04 Uhr Da staunten die Lübeckerinnen und Lübecker am Donnerstagnachmittag nicht schlecht. Isaak spielte seinen ESC-Song und andere Lieder.

von Linda Ebener

Mitten in der Lübecker Innenstadt spielt der deutsche ESC Teilnehmer Issak. Viele blieben stehen und hörten dem Sänger zu und einige tuschelten: "Ist er es wirklich?" Er ist es! Ganz spontan gab Issak ein kleines Straßenkonzert. Er ist gerade in Lübeck und im Kreis Ostholstein und hat noch ein paar Tage frei, bevor der ESC Trubel mit Proben und Interviews losgeht, verrät er. "Wir sind am Kraft sammeln, wir sind in Scharbeutz in einem Hotel und kommen ein bisschen runter. Wir haben auch ein paar Termine, mit denen wir das kombiniert haben. Deswegen passt das ganz gut. Es waren jetzt zwei Tage, wo wir gesagt haben, die versuchen wir freizuhalten, das hat fast geklappt."

Ein paar freie Tage vor ESC-Trubel

Bald geht es für Isaak nach Malmö, dort findet in diesem Jahr der ESC statt. Aufgeregt ist er momentan noch nicht, dafür kennt er schon alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Dieses ganze Konkurrenz und Contest Ding passiert nur außerhalb und intern habe ich nicht das Gefühl, auch von den anderen. Man unterstützt sich gegenseitig und jeder feuert sich an. Das ist eine schöne Energie, wenn wir alle backstage sind." Es sei kein Konkurrenzdenken da. "Wir haben auch alle gemeinsam eine Whatsapp Gruppe, da haben auch schon alle ihre Haustiere reingepostet. Das ist schön."

VIDEO: Isaak - "Always On The Run" (live bei Eurovision in Concert) (3 Min)

Kandidaten des ESC sind große Familie

Warum es nun die letzten Jahre für Deutschland immer nicht geklappt hat, kann er sich nicht erklären, er zieht auf jeden Fall sein Ding durch und fiebert auch mit den anderen Kandidaten mit. "Alles was ich sehe, ist, ich gehe dahin um einen Auftritt zu machen, um zu sagen, damit bin ich einverstanden und zufrieden. Solange ich selber von meiner Performance beeindruckt oder begeistert bin, glaube ich, bin ich dazu in der Lage, den ein oder anderen damit zu begeistern." Das Finale des ESC in Malmö findet am 11. Mai statt.

Isaak spielt mit Symphonic Gospel Konzert in Lübeck

Samstagabend spielt Isaak zusammen mit dem Symphonic Gospel Konzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle, unter der Leitung von Christoph Liedtke mit über 200 Musizierenden. Das Konzert ist allerdings ausverkauft.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 19.04.2024 | 09:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop