Jacob Collier in Hamburg: Das Stimmwunder aus dem Weltall

von Susanne Hasenjäger

Er liebt es bunt: In gelben Crocs, grasgrüner Pluderhose, lila-blauem Hemd mit rosa und gelben Blumen springt Jacob Collier wie ein hyperaktiver Derwisch zwischen Publikum und seinen insgesamt 100 Instrumenten auf der Bühne hin und her. Dieser Mann spielt alles: Mit Bass, Gitarre, Klavier, Percussion und all den anderen Instrumenten breitet er eine musikalische Spielweise ohne Gleichen aus. Verspielt und bunt liebt er es auch stilistisch, und so erklingt an diesem Abend Funk, Trip-Hop, Pop, Soul, a cappella und Jazz im Hamburger Stadtpark.

Stefanie Hempel: "Der kommt von outer space"

Schnell wird klar: Dieser Künstler ist ein Stimmwunder. "Der kommt von outer space und ist uns hierher gesandt, um uns ganz viel Glück zu bringen", versucht sich die Hamburger Musikerin Stefanie Hempel mit einer möglichen Erklärung, wer Jacob Collier eigentlich ist. Eine andere Zuschauerin bringt es so auf den Punkt: "Ich hab einen Paradiesvogel beobachtet, wie er Menschen in Bewegung versetzt hat."

Wenn Jacob Collier zum Mitsingen auffordert, dann hat das nichts mit dem üblichen Mitgegröle auf Konzerten zu tun. Er dirigiert und seine Gemeinde wird zu einem mehrstimmigen Chor. "Das war so inspirierend, da geht nichts drüber. Man muss es einfach erlebt haben, anders geht’s nicht", schildert eine verzückte Zuschauerin ihre Erfahrung dabei.

Jacob Collier: Mit großartiger Band im Hamburger Stadtpark

Es grenzt an ein Wunder, dass das, was der Musiker eigentlich im heimischen Studio zusammenfrickelt, so perfekt auf der Bühne funktioniert - was auch an seiner großartigen fünfköpfigen Band und wahren Magiern an Mischpult und Monitoren liegt.

"Ich habe noch nie so ne Performance gesehen", sagt ein Fan danach. "Der ist total energetisch auf der Bühne, es gibt nichts Vergleichbares. Ich liebe die Energie, die er hat." Auch als das Konzert längst vorbei ist, bleibt die Energie von Jacob Collier - Hunderte singen auch ohne ihn weiter.

