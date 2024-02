Dieter Bohlen wird 70: Gefürchtet beim Casting, geliebt in Kirgisistan Stand: 07.02.2024 06:00 Uhr Dieter Bohlen wollte es im Musikgeschäft schaffen, bis er 30 ist - und ist genau dann mit Modern Talking durchgestartet. Heute feiert der Musiker, Produzent und "Deutschland sucht den Superstar"-Juror seinen 70. Geburtstag.

von Andreas Neumann

Auf der kleinen Tanzfläche in der Lobby eines Hotels im kirgisischen Urlaubsort Cholpon Ata drehen sich Tanzpaare zu deutscher Popmusik. "Modern Talking", die Band von Dieter Bohlen und Thomas Anders, gehört zu den beliebtesten Interpreten in Kirgisistan. Und so ist es auch in Kasachstan oder Aserbaidschan und in Russland. In den Staaten der ehemaligen Sowjetunion hat "Modern Talking" viele seiner treuesten Fans. Eigentlich wäre Dieter Bohlen auch gern mal wieder solo in Moskau aufgetreten, aber dann kam Putins Krieg.

Als Juror bei "DSDS": Klartext sprechen, Kandidaten demütigen

Wobei Dieter Bohlen auch so genug zu tun hat. Er ist wieder in der Jury der RTL-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", in der er seit vielen Jahren sein Image als einer pflegt, der Klartext spricht und dabei Kandidaten demütigt und beleidigt.

"Wisst ihr was der Unterscheid ist zwischen euren Stimmen und einem Eimer Scheiße? Der Eimer."

"Du bist absolut talentfrei."

"Das einzige, was Du mit Deinen Stimmbändern machen kannst, ist, die in Säure zu schmeißen. Dann haben wir ein gelöstes Problem." Dieter Bohlen in "Deutschland sucht den Superstar"

"Du musst diese Scheiß-Extrameile laufen"

Schon zu seiner Schulzeit ist Bohlen klar, dass er in der Musikbranche berühmt werden will. Ein Ziel, das er verbissen verfolgt, wie er einmal auf einer Veranstaltung des Bildungswerks "Entrepreneur University" vor angehenden Unternehmern zum Besten gibt: "Ich habe mit zehn Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe mit elf Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe in der Zeit bestimmt 2.000 bis 3.000 Lieder komponiert, die alle Scheiße waren. Das ist eine Buckelei, du musst diese Scheiß-Extrameile laufen."

Bohlen studiert Betriebswirtschaft - als Plan B. Denn mit dem Musikmachen läuft es nur schleppend an. "Ich hab mir ganz klar gesagt, ich versuche das, bis ich 30 bin", so der Musikproduzent. "Wenn ich bis 30 nicht Millionär und bekannt bin, ganz ehrlich, das war mein Plan, dann mache ich Steuerberater oder Anlageberater irgendwie sowas."

Modern Talking: Rund 120 Millionen verkaufte Tonträger

Aber dann, gerade noch rechtzeitig vor Fristablauf, gelingt der Durchbruch: Die Debüt-Single von Modern Talking, genau im 30. Lebensjahr von Bohlen auf den Markt gebracht, ist der Auftakt zum Welterfolg. In den folgenden Jahren bis zur Auflösung der Band verkaufen sich deren Tonträger rund 120 Millionen mal.

2003 trennen sich Anders und Bohlen endgültig - im Streit. Und beide treten nach. Bohlen setzt den Anteil von Anders am Erfolg von Modern Talking herab. Anders kontert, dass Bohlen die hohen Stimmen der Hits gar nicht selbst gesungen habe, weil er das nicht könne. Bohlen reagiert in Fernsehshows mit Beweis-Einlagen in Sachen Sangeskunst.

Hits für Andrea Berg, Bonnie Tyler und Vanessa Mai

Applaus, Showbühne, vorlautes Mundwerk: Daneben gibt es auch einen anderen Dieter Bohlen, der seiner musikalischen Arbeit fast im Verborgenen nachgeht. Teils unter Pseudonym komponiert er Filmmusiken und produziert Songs für Andrea Berg, Bonnie Tyler, Vanessa Mai, Chris Norman und viele andere Berühmtheiten.

Aber wenn Bohlen die Öffentlichkeit sucht, dann präsentiert er sich stets auffällig als reicher Lebemann an der Seite schöner Frauen. Seine Ehen und Beziehungen zu Verona Pooth, damals noch Feldbusch, oder "Naddel" Abd el Farrag sind legendär. "Ich hab diese ganzen Fehler gemacht, die man so machen kann", so Bohlen. "Gerade auch so frauenmäßig. Da war das so ähnlich wie bei ‘Deutschland sucht den Superstar’. Ich habe immer meine Superfrau gesucht und habe relativ lange gebraucht, um die zu finden."

Geschätztes Vermögen: 250 Millionen Euro

Übrigens, in der Jugend ist Bohlen kurzfristig auch Mitglied in der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP. Ein "Irrweg in der Pubertät", wie er später sagt, nachdem er längst den Weg zum Reichtum angetreten ist. Mit geschätzten 250 Millionen Euro Vermögen gehört er inzwischen zu den wohlhabendsten Deutschen.

