Funky!: Kool & The Gang beim SHMF in Neumünster Stand: 10.07.2024 18:00 Uhr Weltweit hat die Band seit den 1970er-Jahren mehr als 80 Millionen Alben verkauft. Die Funky-Disco-Combo aus den USA war am 9. Juli im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals zu Gast in den Holstenhallen in Neumünster.

von Tobias Gellert

Sie sind seit 60 Jahren Kult und machen weltweit Funky Music. Generationen haben zu ihrer Musik getanzt und machen es noch heute: Kool & The Gang halten im wahrsten Sinne des Wortes "fresh". 3.800 Menschen feierten beim SHMF mit ihnen - die Holstenhallen: ausverkauft!

Seit 2008 ist Dirk Iwersen Geschäftsführer der Holstenhallen. Er betreut hier jedes Jahr800 Veranstaltungen. Diese, im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals, ist auch für ihn eine ganz Besondere: "Für mich ist das heute ein Riesen-Event mit Robert Bell, der ja auch Namensgeber ist. 'Kool' ist sein Spitzname. Ihn hier live zu erleben: Da geht ein Traum in Erfüllung."

Kool & The Gang in der Neumünsteraner "Wall of Fame"

An der "Wall of Fame" im Foyer der Holstenhallen hängen die Handabdrücke von vielen Künstlern, die hier waren. Dirk Iwersen hofft, dass demnächst auch die von Bandgründer Robert Bell dabei ist. Das Management gibt kurz vor dem Einlass grünes Licht. Der 74 Jahre alte Robert Bell ist der letzte noch lebende Musiker der Urbesetzung von Kool & The Gang. Seit 60 Jahren sorgt er für volle Tanzflächen.

Die Abdrücke werden in den kommenden Tagen vergoldet und hinter Glas gebracht. Sie werden zum Kunstwerk, so wie die Songs seiner Band Kool & The Gang. "Sie werden nie alt, sie sind wie meine Babies", sagt Robert Bell. "Man kann sie immer und immer wieder spielen. Ich glaube, wir kommen seit mehr als 20 Jahren nach Deutschland. Ich möchte allen hier danken, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt sogar in die 'Rock'n'Roll Hall of Fame' aufgenommen wurden."

Iwersen erzählt, er sei "ein bisschen geflasht in diesem Moment. Ich bin am überlegen, ob ich die Hand je wieder wasche - ich habe sie ihm eben geschüttelt. Dann durften wir auch seine Handabdrücke nehmen. Das ist schon ein tolles Gefühl neben einer solchen Musiklegende zu stehen, die man seit über 40 Jahren kennt."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.07.2024 | 19:30 Uhr