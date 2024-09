Gefeiertes Debüt von Stanislav Kochanovsky beim Abschlusskonzert des SHMF Stand: 02.09.2024 09:08 Uhr In Lübeck endete gestern das Schleswig-Holstein Musik Festival mit Mozarts Requiem und dem Debüt des Dirigenten Stanislav Kochanovsky. Die NDR Radiophilharmonie, der Schleswig-Holstein Festivalchor und Solisten krönten nach acht Wochen das Festivalprogramm. Beitrag anhören 4 Min

von Linda Ebener

Auch wenn das Requiem von Mozart zunächst von Dunkelheit und Tod erzählt, dirigiert der neue Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, Stanislav Kochanovsky, mit Leichtigkeit und einem Lächeln im Gesicht. Das überträgt sich auf die Musikerinnen und Musiker.

Für ihn ist das Requiem von Mozart ein Herzensprojekt: "Dieses Jahr feiere ich mein Debüt beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Ein besonderer Moment für mich, denn hier wird einer meiner großen Träume wahr. Schon als Kind wollte ich Mozarts Requiem dirigieren. Das habe ich fast jedes Jahr mit dem Glinka Chor und großen Orchestern in der St. Petersburger Philharmonie gesungen. Jetzt beim SHMF werde ich zum ersten Mal das Requiem von Mozart dirigieren - ein unvergesslicher Augenblick für mich."

Große Begeisterung unter den Zuschauer*innen

Dem Publikum gefiel der Auftakt mit dem Dirigenten Stanislav Kochanovsky und das Ende des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Mit seiner sympathischen Art verzauberte der Dirigent das Publikum. "Das war eindrucksvoll, wie er ohne Dirigierstab, nur mit seinen Händen und seinem ganzen Körperausdruck dirigierte. Jung und schwungvoll, gefiel mir sehr gut", schwärmte eine Zuschauerin. "Sehr gut, es war ein fantastisches Konzert mit einem Dirigenten, der das Orchester wunderbar geführt und den Chor richtig geleitet hat", freute sich ein anderer Beucher. Und eine Dame sagt, die Musik sei "ganz tief reingegangen".

Gelungener Start neuer Zusammenarbeit

Dieses Abschlusskonzert war ein besonderes, findet Festivalintendant Christian Kuhnt: "Der neue Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, Stanislav Kochanovsky, hat sich das Programm so gewünscht. Und wenn jemand neu ist, dann hört man natürlich besonders zu. Dann ist man höflich, und dann erfüllt man am besten jeden Wunsch. Wir können uns keinen besseren Start der Zusammenarbeit mit Herrn Kochanovsky vorstellen. Gleichzeitig ist es das Ende der diesjährigen Saison. Es ist ein wunderbares Zusammenspiel, immer im Dialog mit den bei uns auftretenden Künstlerinnen und Künstlern."

Neben dem Dirigenten und den vier Gesangssolistinnen und -solisten war das Publikum besonders vom Schleswig-Holstein Festivalchor beeindruckt, mit seinen über 100 ehrenamtlichen Sängerinnen und Sängern.

Neuer Städteschwerpunkt 2025: Istanbul

Damit geht das Schleswig-Holstein Musik Festival für dieses Jahr zu Ende. Die Planungen für 2025 sind schon in vollem Gange. Es gibt einen neuen Städteschwerpunkt, freut sich Christian Kuhnt: "Wir haben unfassbar intensiv diskutiert, verschiede Optionen geprüft und haben uns in den Bann der Metropole Istanbul ziehen lassen. Wir freuen uns irrsinnig, uns nach London und Venedig an den Bosporus zu begeben und die Vielfalt, den Reichtum, die verschiedenen Aromen der Stadt Istanbul im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals zu präsentieren." Das neue Festivalprogramm wird offiziell nächstes Jahr im Februar veröffentlicht.

