Stars der Klassik-Szene im Wohnzimmer: Engagement beim SHMF Stand: 31.08.2024 10:22 Uhr Viele Kultureinrichtungen sind auf das Engagement von Ehrenamtlichen angewiesen. Auch beim Schleswig-Holstein Musik Festival sind über 350 Ehrenamtliche an 59 Orten in Schleswig-Holstein im Einsatz.

von Anina Pommerenke

Wer kann schon von sich behaupten, zuhause im Wohnzimmer eine Geburtstagsparty für einen weltweit bekannten Cellisten ausgerichtet zu haben? Susanne Geerts aus Schleswig muss nicht lange überlegen, wenn sie danach gefragt wird, was ihre Lieblingserinnerung in über fünfzehn Jahren ehrenamtlichen Engagement beim Schleswig-Holstein Musik Festival ist.

2021 spielte der litauische Cellist David Geringas, der schon mit namenhaften Klangkörpern wie den Berliner Philharmonikern, dem London Philharmonic Orchestra oder dem Chicago Symphony Orchestra zusammengearbeitet hat, ein Konzert in Schleswig - das Konzert fiel zufälligerweise auf seinen 75. Geburtstag. Der wurde nach dem Konzert bei Susanne Geerts zuhause mit großer Festtafel im Wohnzimmer gewürdigt. Mit dabei viele Musiker, mit denen Geringas gemeinsam gespielt hatte, und natürlich SHMF-Intendant Christian Kuhnt.

Zunächst private Begeisterung fürs SHMF

Schon seit 2007 engagiert sich die Vermögensberaterin beim SHMF. Damals wurde für Schleswig eine neue Beiratssprecherin gesucht und ihre Vorgängerin, die aus Altersgründen ausschied, hatte Geerts am Rande einer Veranstaltung angesprochen, ob sie sich das nicht vorstellen könne. Zunächst sei es für Geerts darum gegangen, Spenden einzuwerben und den Beirat neu zusammenzustellen.

Das SHMF hatte sie zuvor regelmäßig als Konzertbesucherin besucht und das immer als etwas außergewöhnliches erlebt: "Weil es immer besondere Künstlerinnen und Künstler waren, die hier zu uns vor die Haustür gekommen sind und in außergewöhnlichen Spielstätten aufgetreten sind." Mittlerweile ist aus der begeisterten Konzertbesucherin ein fester Bestandteil der SHMF-Crew geworden.

Engagement nicht einen Tag bereut

2021 hat Geerts ihr Engagement noch ausgebaut: Seither ist die 55-jährige Sprecherin für alle Ehrenamtlichen beim SHMF. Ein Amt, das deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Schließlich ist sie das Bindeglied zwischen dem Festivalteam und den Ehrenamtlichen bei den Veranstaltungen. Tingelt gerade im Sommer zu so vielen Konzerten wie möglich - trotz der teils langen Anfahrtswege und ihres Vollzeitjobs. Allein dieses Jahr habe sie 27 Konzerte besucht. "Die Zusammenarbeit ist unglaublich toll, es gab nicht einen Tag, an dem ich es bereut habe!", so Geerts. Sie schätze vor allem die Anerkennung und die Wertschätzung, die einem entgegen gebracht werde und lerne immer gerne neue Menschen kennen. Besonders am Herzen liege ihr natürlich der eigene Spielort Schleswig - aber auch die Bedeutung des Festivals für das gesamte Bundesland. "Man bekommt unglaublich viel zurück für seinen Einsatz".

Unvergessliche Erlebnisse als Ehrenamtliche beim SHMF

Für das Festival ist das Engagement von Ehrenamtlichen ihrer Meinung nach unverzichtbar. Das Team profitiere nicht nur von der Expertise der Ansprechparterinnern und Ansprechpartner vor Ort zum Beispiel beim Thema Parkplatzsituation, die Ehrenamtlichen würden auch immer dafür sorgen, dass sich die Künstlerinnen und Künstler bei ihren Auftritten wohl fühlen. Aber auch außerhalb des Festivalsommers gebe es einiges zu tun. Wenn neue Spielorte dazu kommen, muss Geerts neue Leute vor Ort akquirieren, die einen neuen Beirat vor Ort gründen wollen.

Diese müssen natürlich auch eingearbeitet werden - außerdem gelte es regelmäßig Ersatz für ausscheidende Ehrenamtliche zu suchen. Das sei zwar nicht so stressig wie im Sommer, aber dennoch gebe es immer genug zu tun, so ihr Fazit. Und dann gebe es natürlich noch immer diese besonderen Moment: Auch der Bariton-Sänger Thomas Quasthoff war schon bei Susanne Geerts zuhause. Er habe ihr gesagt: "Ich fühle mich bei Ihnen sauwohl!"

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 31.08.2024 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Schleswig-Holstein Musik Festival