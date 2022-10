Festspiele MV: Alle Preise gehen nach Frankreich Stand: 13.10.2022 06:00 Uhr Die Flötistin Joséphine Olech, die Harfenistin Agnès Clément und das Barockensemble Le Consort sind die neuen Preisträgerinnen und Preisträger der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.

von Axel Seitz

In der Weltstadt Paris geboren, gastierte die Flötistin Joséphine Olech bereits bei Festivals in Kopenhagen, Salzburg, Luzern, Nantes und auch schon einmal bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. "Josephine hat vor einigen Jahren schon einmal bei den Festspielen gespielt. Es war schnell klar, dass wir sie im Rahmen der jungen Elite noch einmal auf die Probe stellen wollten", sagt Festspielintendantin Ursula Haselböck über die junge Französin.

Im vergangenen August musizierte die 28-Jährige in Nakenstorf bei Neukloster. "Josephine ist nicht nur eine hervorragende Flötistin, sondern sie sticht auch besonders durch sehr tolle Programmzusammenstellungen hervor", so Haselböck. Mit ihrem Festspiel-Konzert erspielte sie sich den diesjährigen Solistenpreis.

Publikumspreis geht an Harfenistin Agnès Clement

Der diesjährigen Publikumspreis geht ebenfalls an eine Französin - an Agnès Clement. Die Harfenistin gewann 2016 den Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Die 32-Jährige ist weltweit unterwegs, spielt häufig in den USA und in China. Seit neun Jahren ist sie zudem Soloharfenistin des königlichen Brüsseler Opernhauses.

Anfang Mai trat Agnès Clement gleich an drei Abenden gemeinsam mit der Mecklenburgischen Staatskapelle in Schwerin auf. Mitte August begeisterte sie das Publikum beim Festspielkonzert in Gadebusch. "Agnes Clement hat in diesem Sommer ein ganz wunderbares Programm im Rahmen der 'Jungen Elite' gespielt", sagt Ursula Haselböck. "Ein bunt gemischtes Programm, das sie auch wunderbar und sehr charmant moderiert hat. Sie hat das Publikum schlichtweg umgehauen."

Ensemblepreis für Le Consort

Auch die dritte Auszeichnung der Festspiele MV geht in diesem Jahr nach Frankreich. Mit dem Ensemblepreis wird die Barockformation Le Consort ausgezeichnet. Das Quartett gründete sich 2015 in Paris und widmet sich vor allem der Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts. Die vier jungen Franzosen gewannen schon Preise beim Internationalen Wettbewerb für Alte Musik in Val de Loire. Im vergangenen Juli spielten sie bei den Festspielen MV in Fincken bei Röbel.

Wer einmal Preisträger war, der hat die Chance als Preisträger in Residence einen ganzen Festspiel-Sommer zu prägen. Wann die neuen Preisträger der Festspiele im kommenden Sommer in Mecklenburg-Vorpommern spielen, wird im November bekanntgegeben, wenn das Programm vorgestellt wird.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 12.10.2022 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik