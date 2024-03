Alexej Gerassimez leitet Festspielfrühling 2025 auf Rügen Stand: 17.03.2024 12:00 Uhr "Schlagzeug in seiner ganzen Pracht und Vielfalt", aber auch Programmpunkte wie Kammermusik, Jazz und Literatur verspricht Alexej Gerassimez für den Festspielfrühling im nächsten Jahr auf Rügen. Der Perkussionist wird künstlerischer Leiter des Festivals, das vom 21. bis 30. März 2025 stattfindet.

von Axel Seitz

Wer sich auf ein Konzert mit Alexej Gerassimez einlässt, der bekommt im wahrsten Sinne des Wortes etwas auf die Ohren - meist Musikstücke, die selten oder kaum in einer privaten Platten- oder CD-Sammlung zu finden sind. 2006 erspielte sich Gerassimez gemeinsam mit seinem Bruder, dem Pianisten Nicolai Gerassimez, den Ensemblepreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und seither ist der Künstler dem Musikfestival eng verbunden.

"Haben die letzten Monate getüftelt, geplant und geschraubt"

Im kommenden Frühjahr wird der Schlagwerker künstlerischer Leiter des Festspielfrühlings auf Rügen. "Wir haben die letzten Monate getüftelt, geplant und geschraubt", so der 36-Jährige. "Es wird eine große Orchestergala, viel Kammermusik, eine Jazz-Night, Musik und Literatur und natürlich jede Menge Schlagzeug in seiner ganzen Pracht und Vielfalt geben."

Ein Programm, "bei dem die ganze Insel wackeln wird"

Und gerade diese Menge Schlagzeug, das weiß Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck, muss gut organisiert werden: "Es ist natürlich eine große logistische Herausforderung, einen Schlagwerker zum künstlerischen Leiter eines so intensiven Festivals zu machen. Er hat einen ganzen Sommer in Mecklenburg-Vorpommern gestaltet, wo auch immer wieder Zeit war, das ganze Instrumentarium von A nach B zu bringen. Das ist die große Herausforderung bei einem Festspielfrühling wie diesem, dass das Schlagwerk nicht nur ein körperlich herausforderndes Instrument ist für den Spieler, sondern auch viel Instrumentarium bewegt werden muss. Natürlich sind wir wild entschlossen und haben mittlerweile ein wunderbares Programm zusammengestellt, bei dem die ganze Insel wackeln wird."

Gerassimez ist dafür bekannt, dass er sich gern ungewöhnliche Instrumente sucht und neu zusammenstellt: "Und zwar habe ich die gefunden im Ostseestaal-Werk in Stralsund, während eines Konzerts. Dort standen riesige Container voll mit diesen Metallplatten. Die klingen erstaunlicherweise ziemlich gut."

Kiveli & Danae Dörken, Omer Klein und Karen Gomyo sind dabei

Auch wenn das genaue Programm des nächsten Festspielfrühlings erst im Laufe dieses Jahres vorgestellt wird, einige Künstler, die 2025 nach Rügen kommen werden, kann Gerassimez bereits jetzt verraten: "Unter anderem die Pianisten-Schwestern Kiveli und Danae Dörken, der Jazzmusiker Omer Klein mit seinem Trio, die Stargeigerin Karen Gomyo, die Neubrandenburger Philharmonie unter der Leitung von Daniel Geiss, alle meine Schlagzeugfreunde und viele, viele mehr."

Wer bis zum Frühjahr 2025 nicht so lange auf den Schlagzeuger warten möchte, der kann Alexej Gerassimez bereits im kommenden Juli bei fünf Konzerten in der Reihe "Signums und Friends" gemeinsam mit dem Signum Saxophone Quartet beim Festspielsommer unter anderem in Parchim, Greifswald und Zarrentin erleben.

Der Festspielfrühling auf Rügen läuft, mit Unterstützung des Norddeutschen Rundfunks, vom 21. März bis zum 30. März 2025.

