Petr Popelka wird neuer Chefdirigent der Wiener Symphoniker Stand: 09.06.2023 16:17 Uhr Der Tscheche Petr Popelka wird ab der Saison 2024/25 neuer Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Das haben Vertreter des Orchestermanagements und der Stadt Wien heute bekannt gegeben. Der Maestro und Komponist will in Wien neue Publikumsschichten erobern.

Der 1986 geborene Popelka beendet diesen Monat sein Engagement als Chefdirigent des Norwegischen Rundfunkorchesters in Oslo und steht noch die nächsten zwei Jahre als Leiter des Prager Radiosymphonieorchesters unter Vertrag.

Petr Popelka: "Müssen die Musik von heute spielen"

Der künftige Chefdirigent will in Wien aktiv neue Publikumsschichten auch abseits der traditionellen Spielorte erobern. "Die Zeiten, wo wir nur in den Konzertsälen bequem sitzen, und die Leute kommen zu uns, die sind aus dem letzten Jahrhundert", sagte er. Neben Schumann, Mahler, Bartok und Schönberg will Popelka den Fokus auch auf junge Komponisten legen. "Wir leben heute und wir müssen die Musik von heute spielen."

Nachfolger von Andrés Orozco-Estrada

Popelka wird Nachfolger von Andrés Orozco-Estrada (45). Der Kolumbianer war voriges Jahr vorzeitig als Chefdirigent zurückgetreten, nachdem das Orchester beschlossen hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Zu Popelkas Vorgängern als Chefdirigent des Ensembles zählen unter anderem Herbert von Karajan, Wolfgang Sawallisch und Georges Prêtre.

