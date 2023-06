Conductor Fellow: Sasha Yankevych Stand: 16.06.2023 15:45 Uhr Seit Juni 2023 ist Sasha Yankevych der neue Conductor Fellow des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Der 1991 in der Ukraine geborene Dirigent tritt damit die Nachfolge von Simon Crawford-Philips und Petr Popelka an.

Yankevych begann im Alter von zehn Jahren mit dem Klavierspiel und schloss sein Studium an der Musikakademie Bydgoszcz in Polen mit Auszeichnung ab. Später trat er dem Opernstudio der Warschauer Staatsoper und dem Internationalen Opernstudio des Opernhauses Zürich bei, bevor er als Korrepetitor und Assistenzdirigent an der Königlich Schwedischen Oper in Stockholm arbeitete. Sasha Yankevych konnte in dieser Zeit mit bedeutenden Künstlern wie Fabio Luisi, Andreas Homoki, Gianluca Capuano, Jonathan Darlington, Pier Giorgio Morandi, Alan Gilbert, Asmik Grigorian, Anne Sofie von Otter, Benjamin Bernheim, Malin Byström, Adriana Gonzalez und vielen anderen zusammenarbeiten.

Im Jahr 2021 wurde er mit dem zweiten Preis und dem Orchesterpreis beim Arturo-Toscanini-Wettbewerb in Parma ausgezeichnet. Er ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe, wie dem Internationalen Klavierwettbewerb S. Richter und der HSBC Académie d'Aix-en-Provence im Jahr 2018.

Von der Königlichen Oper Stockholm auf die internationalen Konzertbühnen

Seit 2018 arbeitet Sasha Yankevych an der Königlichen Oper Stockholm etwa als Assistent bei Karol Szymanowskis "Król Roger", Giacomo Puccinis "La Bohème" und Giuseppe Verdis "La Traviata". Sein Opernrepertoire umfasst unter anderem Titel von Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Gioachino Rossini, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky und Dmitrij Schostakowitsch.

Zu seinem jüngsten sinfonischen Debüt zählt ein Open-Air-Sommerkonzert mit der Kungliga Hofvkapellet Stockholm.

Auch bei internationalen Konzerten dirigierte Sasha Yankevych: In jüngster Zeit stand er unter anderem am Pult des Jugendsinfonieorchesters St. Petersburg und den Solisten des Mariinski-Theaters, des Musikkolegiums Winterthur, des Toscanini Symphony Orchestra, des Orchestre National de Bordeaux in einer Gala mit Bernjamin Bernheim für die CD-Veröffentlichung der Deutschen Grammophon, dem Gävle Symfoniorkester, dem Nörrköping Symphony Orchestra und dem Royal Swedish Orchestra. Zuletzt war Sasha Yankevych als Assistenz-Dirigent beim Verbier Festival in der Schweiz tätig.

Alan Gilbert betreut Masterdiplom von Yankevych

Zu den Höhepunkten der Saison 2022/23 zählen sein Debüt an der Hamburgischen Staatsoper ("Fledermaus") sowie seine Arbeit am Teatro Comunale di Bologna, der Opera de St. Etienne, beim Luglio Musicale Trapanese ("Elisir d'Amore"), beim Neujahrskonzert im Teatro Municipale di Piacenza, dem MITO Festival in Mailand, der Filarmonica Arturo Toscanini in Konzerten in Parma und Bologna sowie beim Zielona-Gora Philharmonic Orchestra in Polen.

Sasha Yankevych absolviert derzeit ein Masterdiplom in Dirigieren an der Königlich Schwedischen Musikakademie und wird von Alan Gilbert an der Königlich Schwedischen Oper in Stockholm betreut.

Förderung des musikalischen Nachwuchses

Seit der Spielzeit 2019/2020 vergibt die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf Initiative von Alan Gilbert auch ein Stipendium an einen jungen aufstrebenden Dirigenten. Die Förderung des musikalischen Nachwuchses ist dem Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters eine Herzensangelegenheit. So hat Gilbert etwa als Leiter des Bereichs für Dirigier- und Orchesterstudien an der New Yorker Juilliard School bereits zahllose Studenten auf ihrem Karriereweg betreut.

Im Konzertbetrieb lernen

Der Conductor Fellow des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird jährlich unter mehreren Bewerbern ausgewählt und erhält im Laufe der Saison die Möglichkeit, die Probenarbeit Gilberts sowie einiger Gastdirigenten intensiv zu begleiten, zu besprechen und assistierend zu unterstützen. Darüber hinaus darf der Stipendiat bei Konzerten des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Rahmen von NDR Discover Music! auch selbst zum Taktstock greifen sowie das Konzertprojekt des NDR Jugendsinfonieorchesters vorbereiten. Petr Popelka, der erste Conductor Fellow des NDR Elbphilharmonie Orchesters in der Saison 2019/2020, ist jüngst als designierter Chefdirigent der Wiener Symphoniker verkündet worden.

