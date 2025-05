GEMA: Vergütungs-Reform vorerst gescheitert Stand: 15.05.2025 16:52 Uhr Ernste und Unterhaltende Musik - nach dieser Einordnung verteilt die GEMA seit Jahrzehnten Gelder aus Konzerten, Tonträgern und Streaming an ihre Mitglieder. Eine Reform soll dies nun neu regeln, ein erstes Konzept dafür fand aber nicht die Mehrheit.

Zwei Tage lang wurde in München gestritten, ganz knapp fand das neue Modell keine Mehrheit. "Zu Recht", sagt Gordon Kampe, Professor für Komposition an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, im Interview bei NDR Kultur.

Die bisherige Regelung zieht ausgleichend in Betracht, dass die E-Musik kommerziell nicht die Möglichkeiten der U-Musik hat: Wenn beispielsweise ein über Monate oder Jahre komponierte Sinfonie nur ein- oder zweimal aufgeführt wird und dem Komponisten so nur wenig Ertrag bringt, wirft auf der anderen Seite aber ein schnell entwickelter Clip für eine Telefonwarteschleife oder einen Radio-Jungle jahrelang Gebühren ab.

Missverhältnis bei den Ausschüttungen

Die geplante Reform der GEMA sah nun vor, die Bereiche E- und U-Musik gleichzustellen. Und zwar nach dem Inkasso-Prinzip, also nach Bewertungsmaßstäben für kommerzielle Musik. Das heißt, wieviele Tantiemen einem Urheber oder der Urheberin zustehen, sollte in Zukunft nicht mehr danach berechnet werden, wie komplex oder aufwendig ein Werk ist, sondern zum Beispiel danach, wie hoch die Eintrittspreise eines Konzerts waren, und wie viel Publikum gekommen ist. Schlechte Aussichten also für weniger bekannte Musik und ihre Interpreten.

Eine Reform der Vergütungsmodelle sei notwendig, findet Gordon Kampe, aber so, wie sie geplant gewesen ist, sei sie nicht ausgewogen gewesen: "Wenn sie so eins zu eins gekommen wäre, hätte sie wirklich Existenzen vernichtet. Wir wollen die Reform, aber nicht zu Lasten einer einzigen Sparte."

Komponist Kampe: "Wieder ins Gespräch kommen"

Die geplanten neuen Vergütungs- und Verteilungskriterien wurden erstmals im Januar diesen Jahres unter den GEMA-Mitgliedern diskutiert. Die österreichische Kompositionsprofessorin Iris ter Schiphorst sah sich damals im Gespräch mit NDR Kultur vom Zahlenwerk "überfahren" und kritisierte zudem die fehlende Mitsprache.

Das sieht auch Gordon Kampe so: "Es wird darum gehen, dass wir miteinander wieder ins Gespräch kommen." Es sei momentan wie eine Partei, durch die ein Riss gehe. "So kann man nicht miteinander arbeiten und leben. Wir sind ja ein Verein und es geht um die gemeinsame Nutzung von Rechten." Kampe bescheinigte der GEMA eine "fantastische Arbeit" in Sachen Youtube oder bei den Risiken der Künstlichen Intelligenz: "Ich liebe die GEMA, aber ich möchte auch weiterhin stolz auf sie sein können und dann muss ich mich natürlich auch in ihr wiederfinden können."

