Im Rhythmus der Emotionen: Lisa Wilhelms Album "So Close" Stand: 15.05.2025 11:11 Uhr Die Schlagzeugerin Lisa Wilhelm hat nach ihrem gefeierten Album "Potpourri" nun ihr zweites Album veröffentlicht: "So Close" erweitert Wilhelms sensible Musik um Streicherklänge und Gesang.

von Mauretta Heinzelmann

Echtes Feeling ist Lisa Wilhelm wichtig, und der Schlüssel dazu ist für sie der Rhythmus. "Wenn man zum Beispiel tanzt", sagt Lisa Wilhelm, "ist es natürlich auch wichtig, dass man den Rhythmus gut fühlt, dass man mit der Musik ist. Fühlen im mikrotiming Sinne, wo sitzt was. Ein Vierteltakt am Schlagzeug ist nicht bum zack bum zack gespielt, das sind Nuancen, es so zu machen, dass es wirklich eine Freude ist zuzuhören."

Für "So Close" hat sie zusätzlich drei Stimmen und ein Streichquartett engagiert. Streichinstrumente rühren Lisa Wilhelm emotional an, sie können Klangflächen ausbreiten und damit ihr feines Schlagzeugspiel kontrastieren.

Euphorie beim Spielen

Lisa Wilhelm durfte als Kind mit ihrem Vater oft zu Musicalproduktionen, saß meistens neben dem Schlagzeug und schaute sich da so einiges ab - vor allem die Euphorie beim Spielen. Was sie zum Jazzschlagzeug brachte, das sie später in Stuttgart studierte.

Ihr Quartett leitet sie auf ganz besondere Weise. Sie sieht sich eher als Supporterin der Musik und jedes einzelnen Spielers. Sie kann als Schlagzeugerin sehr laut aber auch sehr filigran spielen und andere rhythmische Komponenten reingeben. So hat sie die Möglichkeit enorm zu beeinflussen, wohin die Musik geht und die Band zieht dann normalerweise mit.

Inspiration durch Auslandsaufenthalte

Die Mischung von Melancholie und Freude ist etwas, das in Lisa Wilhelms Musik einfließt und was sie während ihres Aufenthaltes in Lissabon mit jeder Faser in sich aufnehmen konnte.

"Es war auf jeden Fall eine riesen Inspiration. Es ist bereichernd, woanders zu sein, auf unbekanntem Terrain, sich ein bisschen unsicher zu fühle - nicht zu wissen, ob ich hier jemanden kenne, wen ich morgen sehe, was übermorgen passiert, wo man am Abend mal hingeht. Das sind alles Komponenten, die einen stärken und inspirieren. Es ist essentiell, Erfahrungen zu machen, weil es das Leben ist. So ist es auch zu diesem Album gekommen."

"So Close" ist ein Album, mit dem Lisa Wilhelm ihrem Publikum nahegeht, wie auch jüngst bei Fem Jazz in Spanien, einem gesamteuropäischen Projekt. "Das Verrückte ist, dass Musik wie eine Sprache funktioniert", sagt die Schlagzeugerin. "Ich komme letzte Woche nach Spanien, nach Barcelona und da sind Mädels, die ich noch nie gesehen habe. Plötzlich spielen wir unsere Songs zusammen und sind auf einer Wellenlänge. Ich spreche kein Italienisch, ich spreche kein Spanisch und man macht trotzdem wahnsinnig schöne Musik zusammen. Musik ist ein Schlüssel, sich zu connecten."

Nun tourt die Schlagzeugerin und Komponistin Lisa Wilhelm mit ihrem neuen Album, das bei Berthold Records erschienen ist, quer durch Europa.

