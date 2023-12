Lüchow-Dannenberg: Keine Chöre, kein Verband Stand: 11.12.2023 13:01 Uhr Chöre in Niedersachsen habe große Nachwuchssorgen. In Lüchow-Dannenberg könnte es nächstes Jahr keinen Kreischorverband mehr geben. Sechs Chöre wären dann ohne Kreisverband, einer davon der Männergesangsverein Concordia aus Lanze.

von Tabea Pander

Seit fast 50 Jahren, ist Wilfried Subke leidenschaftlicher Chorsänger. Nächstes Jahr wird er wohl den Kreischorverband Lüchow-Dannenberg auflösen müssen: "Das ist ein ganz dummes Gefühl für mich persönlich, da ich mit siebzehn Jahren angefangen habe zu singen und seit 30 Jahren schon Vorsitzender in unserem Chor bin. Da geht etwas kaputt, was mit mir gewachsen ist, was mich mein Leben lang mitgeprägt hat."

Es ist ein Symbol für die Nachwuchssorgen und das Aussterben der Chöre im ländlichen Raum. Es gibt zu wenig Chöre im ländlichen Raum. Niemand möchte mehr mitarbeiten - Vorstandsposten bleiben unbesetzt. Wenn sich nicht noch einige neue Chöre und Freiwillige finden, wird im Frühjahr offiziell beschlossen, den Verband aufzulösen. "Eine reale Chance sehe ich nicht, weil wir seit zwei Jahren über dieses Thema gesprochen haben," sagt Subke.

Chor-Tradition geht verloren

"Es geht ja auch ein Stück Tradition verloren, wenn sich so etwas auflöst," meint Friedhelm Brockmann und Torsten Melzian ergänzt: "Es hat sich so ein bisschen abgezeichnet und trotzdem ist es überraschend gekommen, dass es jetzt auf einmal hieß: Der hört auf. Der ist weg." Kommendes Jahr wird der Kreischorverband 100 Jahre alt. 100 Jahre voll mit Erinnerungen an gemeinsames Singen oder auch zahlreiche große Feiern.

Der Verband führt Mitgliederlisten für die Chöre, hat Rahmenverträge mit der GEMA oder organisiert Versicherungen. "Für die einzelnen Chöre heißt das: Der Verband ist nicht mehr da, ich hab keinen direkten Ansprechpartner mehr vor Ort. Ich muss alle meine Aufgaben selber erledigen als Chor, und als Vorstand," sagt Hans-Jürgen Zettlitz vom Kreischorverband Lüchow-Dannenberg. "Dieses Bindeglied zwischen den Chören und dem Chorverband Niedersachsen/Bremen fehlt."

Weitere Informationen Chorwettbewerb: Euphorie über Rückkehr zu alter Stärke Mit einem umjubelten Preisträgerkonzert im Kuppelsaal des HCC ist der Deutsche Wettbewerb im Juni 2023 in Hannover zu Ende gegangen. mehr

Deutsche Lieder bei Nachwuchs nicht angesagt

Die Situation in Lüchow-Dannenberg ist nicht neu. Chöre in ganz Niedersachsen werden immer älter, junge Menschen fühlen sich oft nicht angesprochen. In Lanze, vermuten sie, liegt das zum einen daran, dass ihr Kulturgut - die deutschen Lieder - nicht mehr angesagt sind. Und zum Anderen daran, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr genug an die Musik und Chöre herangeführt werden. Das Ende des Chorgesangs ist das aber nicht. Im Landesverband Niedersachsen Bremen sind noch rund 36.000 Sängerinnen und Sänger organisiert. Auch neue Ensembles gründen sich.

In Lüchow-Dannenberg ist noch nicht der letzte Ton gesungen. Wilfried Subke und seine Vorstandskollegen haben schon Kontakt zu den Nachbarverbänden Uelzen und Lüneburg aufgenommen, damit die verbliebenen Chöre aus Lüchow-Danneneberg dort eintreten können. Denn so ein Chor - der ist eben mehr als nur die richtigen Töne zu treffen: "Der Gesang baut auch die Menschen auf, gibt Zuversicht," findet Hans-Jürgen Zettlitz. Wilfrid Subke hat nicht vor mit dem Singen aufzuhören. Auch sein Chor soll weitersingen, nur in einem anderen Kreisverband.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.12.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik