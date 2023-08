Hannover singt - mit über 100 Chören gleichzeitig Stand: 27.08.2023 12:41 Uhr Wer 200 Jahre alt wird, hat ein Anrecht auf ein besonders großes Ständchen. Das dachte sich die Sparkasse Hannover und lud am Samstag zu ihrem Jubiläum mehr als 100 Chöre aus der Region Hannover ein, dabei zu sein.

von Agnes Bührig

Maybebop bei bester Laune, strahlender Himmel über dem Opernplatz in Hannover und rund 6.000 Singbegeisterte vor der Bühne: Der Wunsch nach einem unbeschwerten Nachmittag ist bereits in Erfüllung gegangen, als das A-cappella-Quartett auf die Bühne kommt. Doch ihr Bariton und Arrangeur Oliver Gies ist diesmal auch als Dirigent dabei - für mehr als 100 Chöre.

Das hat ihm erst einmal Respekt eingeflößt: "Ich habe gedacht: Ach, du lieber Himmel, ob das funktionieren kann? Bei den Arrangements habe ich versucht, die nicht zu schwierig zu machen, damit möglichst viele Leute Lust haben und sagen, das schaffe ich. Gleichzeitig habe ich darauf geachtet, dass sie nicht so langweilig sind. Ob mir das gelungen ist? Keine Ahnung. Das wird sich zeigen."

Spax hilft Schülerinnen und Schülern beim Rap-Schreiben

Doch vorher gibt es erst einmal Sprechgesang: Rapper Spax, gebürtig aus Schüttorf im Südwesten Niedersachsens, beschwört die Schönheit des Abends. Dann ist der Nachwuchs dran. Unter seiner Einleitung haben Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Berenbostel einen Rap entwickelt. Spielerisch ging es los, erzählt Schüler Lukas, dann seien sie langsam in den Rhythmus gekommen. Das Intro ist sechsstimmig. Getextet haben sie selbst. Ab und zu hat ihnen Spax über die Schulter geguckt.

Chorleiter Martin Jordan: Wohlfühlfaktor ist entscheidend

Kunterbunt und entspannt ist die Atmosphäre anlässlich des Sangesfestes zu 200 Jahren Sparkasse Hannover. Der Jazz- und Popchor Vivid Voices und Oliver Perau von der Rockband Terry Hoax sind auf der Bühne dabei, renommierte Chöre wie der Mädchenchor Hannover und das A-capella-Ensemble str8voices im Publikum.

Der Chorleiter der str8voices, Martin Jordan, erklärt, was fürs erfolgreiche gemeinsame Singen wichtig ist: "Arrangements müssen zum Chor passen. Ich glaube, dass die Gruppe extrem entscheidend ist. Wenn man sich mit seinem Chor identifiziert, wenn man sich in der Gruppe wohlfühlt, überträgt sich das auf den Gesang und auf die Stimme. Dann klingt der Chor gleich viel besser. Ich glaube, dass dieser Wohlfühlfaktor eine ganz große Rolle spielt beim gemeinsamen Singen."

Hannover singt: Der Spaß am gemeinsamen Singen

Das gemeinsame Singen startet kurz darauf mit einem Song von Abba. Für Dorothea Zabel vom Hannover-Chor und Chris Diana Hackmann, die mit ihrem Chor ad libitum Berenbostel dabei ist, erhöht gerade die Größe dieses riesigen Chores den Spaßfaktor: "Das Dabeisein unter diesen ganzen Chören, die es in Hannover gibt, einer der vielen zu sein und was einzuüben und immer etwas aus verschiedenen Genres zu singen." Und: "Ich finde es toll, zu sehen, wie viele Chöre aus der Region dabei sind. Wenn ich höre, es sind über hundert Chöre - das ist toll zu sehen, wie viele Menschen Lust am Singen haben."

