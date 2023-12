König der Musik-Satire: Zum 30. Todestag von Frank Zappa Stand: 04.12.2023 12:16 Uhr Frank Zappa spottete zwar, "der Jazz ist nicht tot, er riecht nur etwas komisch", seine Musik aber sprüht vor Bewunderung für diese Musik. Zu seinem 30. Todestag taucht die Sendung Round Midnight noch einmal in den Zappa-Kosmos ein.

Vor 30 Jahren, am 4. Dezember 1993, ist der "König der Musik-Satire" gestorben. Die Sendung "Round Midnight" auf NDR Kultur taucht daher noch einmal in den Kosmos von Frank Zappa ein. Zum einen mit viel Musik, zum anderen mit Wegbegleitern - unter ihnen Klaus Doldinger, Jazz-Saxophonist und Komponist. Was ihn an Zappa beeindruckt hat: "Es die totale Übereinstimmung zwischen dem, was auf der Bühne rüberkam und dem, wie er sonst so war: ein sehr intelligenter, heller, Musik liebender Mensch."

Zensur, Drogen, alte Socken: Frank Zappa bei Round Midnight

Die Sendung klärt auch darüber auf, welche politischen Zensur-Bestrebungen der US-Regierung der Musiker verhindern konnte, was der Song "Smoke on the Water" mit Zappas Instrumenten zu tun hat und welcher Zusammenhang zwischen Drogenrausch und alten, stinkenden Socken besteht.

