Zappanale: Festival zu Ehren des "Beethoven der Rockmusik" Stand: 15.07.2023 10:22 Uhr In Bad Doberan läuft an diesem Wochenende wieder die Zappanale. Was macht das Festival zu Ehren des Rockmusikers Frank Zappa so einzigartig?

Die Sonne leuchtet über der Galopprennbahn in Bad Doberan. Es wird gelacht, Bier getrunken und natürlich der Musik gelauscht. Das Festival wurde in den 1990er-Jahren zu Ehren der Musik von Frank Zappa ins Leben gerufen. Wolfhard Kutz organisiert seit Anfang an die Zappanale. "Für mich ist Frank Zappa der Beethoven der Rockmusik", sagt Kutz. "Die Musik bekommt man woanders nicht zu hören."

Seit Jahren kommen Menschen aus Deutschland und aller Welt nach Bad Doberan, um mit Gleichgesinnten Zappas Musik zu feiern. Die Hamburgerin Marga Schindler war schon bei vielen Zappanalen dabei. "Man trifft immer wieder Leute die man kennt, wie eine große Familie", sagt Schindler. "So viele gute Musiker, das muss man erlebt haben."

Zappas musikalische Vielseitigkeit

Der junge Frank Zappa interessierte sich schon früh für Musik und Kunst, hörte neben Rhythm and Blues auch neue Musik von Bartok, Strawinski und Weber. In einem Interview kurz vor seinem Tod 1993 sprach der 52-Jährige davon, dass er eigentlich nie Rockmusik schreiben wollte. Er wollte gehört werden. Sein Plan ging auf. Mit seiner Band The Mothers of Invention wurde Zappas Musik 1966 mit dem Debütalbum "Freak out" bekannt.

Die acht Musiker der Stralsunder Band Blanck Zappath spielen die Lieder von Frank Zappa und Black Sabbath vor allem zum Spaß. Bei der Eröffnungsveranstaltung konnten die Musiker das Publikum mitreißen. Für den Gitarristen der Band ist Zappas Musik etwas ganz Besonderes. "Das ist tatsächlich dieser Reichtum an Ideen, es wird nie langweilig", sagt Peter Görs. "Im Rahmen dieses Hobbys habe ich nur coole Leute kennengelernt."

Internationale Stars in Bad Doberan

Neben zwei großen Bühnen gibt es auf der Zappanale einige Stände mit Schallplatten und CDs von Frank Zappa zu entdecken. Wer kreativ werden möchte, kann Keramik bemalen, Filzen oder Töpfern. Doch auch musikalisch gibt es einige Höhepunkte. "Billy Copham ist ein bekannter Schlagzeuger aus der Jazzszene, der hat mit Herbie Hancock gespielt und ist auch noch richtig gut drauf", sagt Wolfhard Kutz. Bei Banned from Utopia spielen sogar fünf Musiker mit, die bei Frank Zappa gespielt haben. "Die bringen rockigen Zappa."

Auf Bannern neben der Hauptbühne steht groß auf Englisch: "Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort". Die Veranstalter rechnen auch bei dieser Zappanale bis Sonntag in Bad Doberan wieder mit rund 1.700 Besuchern aus Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und dem Ausland.

Weitere Informationen 1968: Auch in der Musik ein Jahr der Umbrüche Die Umwälzungen und Anstöße des Jahres 1968 hatten auch Auswirkungen auf die Musik. Einfach nur unterhalten? Das reichte nicht mehr. Es musste diskutiert werden - auch bei Festivals. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 14.07.2023 | 16:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop