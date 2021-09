Stand: 21.09.2021 17:17 Uhr Yasmin Umay: Vom eigenen Leben inspiriert

Yasmin Umay tritt am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Auf einen Musikstil lässt sich Yasmin Umay nicht festlegen. Schon auf ihrer Debütsingle "Bones" hat die Berliner Sängerin gekonnt Hip-Hop, R’n‘B, Neo-Soul und Cool Jazz miteinander vereint. Sie hat nicht nur in Deutschland eine Fanbase, sondern auch in Mexiko, Frankreich und der Schweiz. Inspirationen holt sie sich aus ihrem eigenen Leben.

