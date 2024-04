Lübeck: Generalprobe für Gospel-Event mit ESC-Kandidaten Isaak Pop-Kantor Christoph Liedtke hat knapp 200 Musikerinnen und Musiker für ein Gospel-Event zusammengebracht. Mit dabei: Hobby-Sängerinnen und Profis aus dem "König der Löwen" sowie ESC-Kandidat Isaak.

Wenn im Schuppen 6 alle für dieses Projekt zusammen kommen, dann fällt es schwer den Überblick zu behalten. Die Zutaten: möglichst viel Stimmgewalt und ein symphonisches Blasorchester - muss man erstmal finden. "Da wir am Anfang nicht wussten wie sicher das wird, dass auch genug Leute kommen, hatten wir die Idee, wir haben ein paar feste Chöre, die den Grundstock bilden", erklärt Nathanael Kläs, einer der Chorleiter. "Das waren dann schon drei Chöre. Und dann war das Ziel: Wir haben ja schon 100 bis 120 Mitstreiter - vielleicht schaffen wir auch die 200." Mit den Musikern zusammen sind es 250.

Gospel-Event lockt "König der Löwen"-Sängerinnen und ESC-Kandidaten

Nicht nur der Platz ist bei der Generalprobe eng, auch der zeitliche Rahmen - es ist auch erst die zweite Probe für sie alle zusammen. Drei Monate nach dem Aufruf an alle singenden im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg - mit Flyern und in den sozialen Netzwerken. "Da hab ich gleich gesagt: Cool! Da möchte ich total gern ein Teil davon sein", sagt Carlotta Canejo und Mitsängerin Janina von Borcke ergänzt: "Und vor allem mit Blasorchester und Solisten fand ich das ultra spannend", weil es auf alle ankommt und sie alle harmonisieren müssen, egal ob Hobby-Sängerinnen oder Berufsmusiker.

Einige von ihnen singen sonst im "König der Löwen" oder fahren für Deutschland zum Eurovision-Songcontest nach Malmö und haben Lust auf ein etwas anderes Bühnenerlebnis: "Es ist einfach dieses Freie und dieses Echte und dieses Musikalische", findet ESC-Teilnehmer Isaak. "In Malmö muss alles, bis auf den Gesang, vom Band kommen, das ist eine festgeschriebene Regel. Hier ist halt alles wirklich live. Ich war schon immer ein Musiker, der für Live-Musik sehr zu begeistern ist - zumal ich in meinen Konzerten, die ich solo gebe, immer alles live gespielt habe."

Weitere Informationen "Versuche mich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren" Im Interview erzählt Isaak, wie er sich für den ESC vorbereitet - und wie stressig die Vorbereitung dafür ist. mehr

"Wir sind auf eine bestimmte Art aufgeregt"

Der musikalische Leiter des Projekts Christoph Liedtke gesteht, dass alle auf eine bestimmte Art aufgeregt sind, "aber es ist fast so, wie in ein Ferienlager fahren. Man ist jetzt nicht so nervös, dass man Angst hat, sondern es ist eine gewisse Aufgeregtheit natürlich dabei, weil es ein einzigartiges Projekt ist, was wir hier an den Start bringen. Und einfach mal in die MUK zu gehen, das macht ja auch nicht jeder - vor allem mit so einem zusammengewürfelten Ensemble." Eine Wiederholung ist schon in Planung.