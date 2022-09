"Wir ziehen in den Frieden": So werdet Ihr Teil des Mega-Chors Stand: 21.09.2022 07:40 Uhr Wo finde ich den Text? Was ist beim Aufnehmen zu beachten? Wohin mit dem Video, wenn es fertig ist? Hier findet Ihr Antworten auf Eure Fragen, Anleitungen, Übungsvideos und viele weitere Infos zum Projekt.

Ihr habt Lust, Teil unseres norddeutschen Mega-Chor-Experiments zu werden? Super. Am Besten beginnt Ihr damit, das Lied von Udo Lindenberg in aller Ruhe kennenzulernen. Dafür haben wir diverse Videos bereitgestellt. Das Video zum Mitsingen, auf dem der Liedtext mitläuft, wird später Eure Aufnahme begleiten. Es ist wichtig, dass alle Teilnehmenden die gleiche Vorlage haben, damit später im fertigen Chor-Video alle in der gleichen Geschwindigkeit singen. Albert Knaub ist Cutter beim NDR und wird das Video aus den Einsendungen zusammenstellen: "Es ist wichtig, dass alle Sängerinnen und Sänger das gleiche Audio im Ohr und Video vor Augen haben, damit die Gesangsstimmen im Schnitt synchron zueinander sind."

"Wir ziehen in den Frieden": Das Video zum Mitsingen

VIDEO: "Wir ziehen in den Frieden": Das Video zum Mitsingen (3 Min)

Zwei Videos zum Üben vom NDR Vokalensemble

Doch bevor es soweit ist, darf noch ordentlich geübt werden. Zwei Quartette des NDR Vokalensembles zeigen Euch, wie die Profis "Wir ziehen in den Frieden" singen. Davon könnt Ihr Euch bei Eurer Interpretation inspirieren lassen. Wem diese Stimmlagen zu hoch oder zu tief sind, der oder die kann sich auch gut beim Üben an dem Video orientieren, in dem das NDR Vokalensemble gemeinsam mit dem Knabenchor Hannover "Wir ziehen in den Frieden" anstimmt (siehe oben!).

Der Videodreh: Eure Kreativität ist gefragt!

Ihr habt den Text drauf? Dann könnt Ihr jetzt kreativ werden. Habt Ihr Euch eine Choreografie ausgedacht oder Regenbogenfarben im Gesicht, einen besonderen Drehort gewählt oder eine ganze Schulklasse zum Mitsingen vor die Kamera gestellt? Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt.

Praktische Tipps

Welche Technik braucht Ihr? Und: Wo wollt Ihr das Video drehen? Im Wohnzimmer, auf der Terrasse, im Park oder vielleicht am Strand? Wenig geeignet sind Orte, die laut sind oder so dunkel, dass man Euch kaum sehen kann. Einige Plätze sind für eine unkomplizierte Aufnahme besser geeignet als andere. Mit entsprechendem technischen Equipment, einer Lampe oder einem Mikrofon und jemandem, der dieses bedienen kann, können auch herausfordernde Drehorte spannend in Szene gesetzt werden.

VIDEO: NDR Kultur Chorexperiment: Ein paar Tipps für Euren Dreh (4 Min)

Workshop mit dem "World Choir For Peace"

Weitere Unterstützung könnt Ihr Euch in unseren Workshops am 15. und 16. Oktober einholen. Da wird Euch Nicol Matt, Leiter des World Choir For Peace, Frage und Antwort stehen. Der Chor organisiert für Euch zwei spannende Workshoptage, an denen Ihr Fragen stellen könnt, die Euch unter den Nägeln brennen, und Inspirationen hinsichtlich Gesang und Performance erhaltet. Mehr Infos dazu gibt es bald an dieser Stelle.

Schickt uns Eure Videos bis zum 1. November

Euer Video ist fertig? Auf der unten verlinkten Seite erfahrt Ihr, wie Ihr es zu uns schicken könnt. Einsendeschluss ist der 1. November 2022. Noch Fragen? Dann schreibt uns eine E-Mail an chorexperiment@ndr.de.

