Weltstar Ute Lemper live zu Gast bei NDR Kultur und DAS! Stand: 04.06.2023 00:01 Uhr Ute Lemper gehört zu den ganz wenigen Weltstars aus Deutschland. Gefeiert als Musicaldarstellerin, Chansonsängerin und Filmschauspielerin. Jetzt kommt sie zu NDR Kultur EXTRA.

Geboren und aufgewachsen ist Ute Lemper in Münster/Westfalen, ihr Weg führte über Köln, Wien und Hamburg auf alle großen Musicalbühnen. Seit den 1990er-Jahren lebt die in Münster geborene Ausnahmekünstlerin mit ihrer Familie in New York. Als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin feierte Ute Lemper international Erfolge und erhielt zahlreiche renommierte Preise.

Neues Album "Time Traveler" ist eine Zeitreise

Sie spielte Hauptrollen in "Cabaret", "Chicago", "Cats" oder "Der Blaue Engel" und nahm bis heute mehr als 20 eigene Alben auf. Ihr jüngstes heißt "Time Traveler" und das ist tatsächlich eine Zeitreise. Die Zeitreise führt bis ins Jahr 2000. Damals schrieb Ute Lemper zum ersten Mal eigene Songs. Aber sie gingen verloren. Bekannt blieb sie daher als Interpretin - von Kurt Weill und Bert Brecht, von Marlene Dietrich. Jetzt sind ihre frühen eigenen Songs aus der Versenkung aufgetaucht. Drei dieser Aufnahmen finden sich - leicht überarbeitet - auf "Time Traveler", aber auch sieben neue Lieder wie das Titelstück.

Zehn Songs zwischen Jazz und Pop

Keine Frage, Ute Lemper ist eine ausdrucksstarke Sängerin. Und sie kennt ihre Rollen. Mal klingt sie sanft und verführerisch, dann wieder rau und hart. Sie wird begleitet von Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, manchmal von einem Saxophon. Und trotzdem ist es immer die Stimme, die den Songs etwas Besonderes verleiht. Zwischen Jazz und Pop changieren die zehn Songs.

Autobiografie von Ute Lemper

Immer wieder gibt Ute Lemper Gastspiele in Europa. Pünktlich zu ihrem 60. Geburtstag legt "La Lemper" eine neue Autobiografie, "Die Zeitreisende", vor. Daraus liest sie auch in Deutschland.

Ute Lemper wird am 4. Juni zu Gast auf dem Roten Sofa in der Sendung DAS! und am 7. Juni ist sie in der Sendung NDR Kultur EXTRA.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Jazz Musicals