Vintage Culture - Remix-Spezialist aus Brasilien Sendedatum: 06.07.2022 09:55 Uhr Auf Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival Airbeat One legen die bekanntesten DJs, Produzentinnen und Produzenten der Welt auf. ARTE und NDR. de streamen etliche Acts, darunter auch Vintage Culture.

Vom Namen darf man sich nicht täuschen lassen. Denn Lukas Ruiz alias Vintage Culture ist weder alt, noch altmodisch. Was der 29-Jährige Brasilianer allerdings ist: schon lange im Geschäft. Er arbeitete schon mit David Guetta und Robin Schulz zusammen. Zu seinem Repertoire gehören auch Remixes bekannter Klassiker wie "Blue Monday" von New Order und "Another Brick In The Wall" von Pink Floyd.

