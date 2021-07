Feierliche Übergabe des Archivs von Liedermacher Wolf Biermann Stand: 13.07.2021 08:55 Uhr Archiv und Tagebücher des Liedermachers und Lyrikers Wolf Biermann gehen heute in den Bestand der Berliner Staatsbibliothek über.

Mit einer feierlichen Übergabe, an der unter anderen Kulturstaatsministerin Monika Grütters, Hermann Parzinger - Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz - und Markus Hilgert - Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder - teilnehmen, werden heute das private und berufliche Archiv, sowie die persönlichen Tagebücher von Wolf Biermann an die Staatsbibliothek Berlin überreicht. Auch der 84-jährige Lyriker und Liedermacher selbst wird dabei sein.

Der Künstler spiegele mit seinem Werk wie kein anderer die Zerrissenheit und Vereinigung Deutschlands wider, heißt es bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Staatsbibliothek gehört: "Biermann war eine der wichtigsten politischen Stimmen des Widerstands in der DDR. Mit seinen politischen Essays regte er im wiedervereinigten Deutschland wichtige Debatten an."

Der in Hamburg geborene Biermann ist bekannt für seine politischen Lieder und Essays. In seiner Lyrik beschäftigt er sich unter anderem mit der DDR, dem Holocaust, dem Exil und der Globalisierung. Mit 16 Jahren ging er aus politischer Überzeugung in die DDR. Ende 1965 bekam er dort wegen seiner kritischen Lieder und Gedichte Auftritts- und Publikationsverbot. 1976 wurde er nach einem Konzert in Köln aus der DDR ausgebürgert, worauf man in Ost- und Westdeutschland mit breiten Protesten reagierte.

Wolf Biermann wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Heute lebt er wieder in Hamburg. Mit der Übergabe seines Archivs und seiner Tagebücher an die Staatsbibliothek Berlin finden sich diese in der größten wissenschaftlichen Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum wieder. In ihren Regalen und Archiven liegen rund 25 Millionen Bücher, Medien und Objekte, darunter die originalen Partituren von Beethovens Neunter Sinfonie, von Mozarts großen Opern, wie die "Zauberflöte" und 80 Prozent von Bachs Handschriften, darunter die Passionen.

