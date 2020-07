Stand: 26.07.2020 14:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Schlosskonzerte mit Künstlern aus MV

Der Innenhof des Schweriner Schlosses wird in diesem Sommer zur Kulturbühne. Unter dem Motto "AufgeSCHLOSSen. Eine Bühne für MV" werden bis Ende August rund 35 Veranstaltungen angeboten. Ob Öxl, ein Singer-Songwriter aus Wismar, die Puppenspielerin Ulrike Hacker aus Sanitz oder Max Zeug und Band aus Bad Doberan: Fast ausschließlich Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern können sich bis zum 9. August im Schlossinnenhof präsentieren. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag sind vor allem Konzerte geplant - zwischen Rock, Jazz und Klassik.

Termine Tag Künstler Einlass/Beginn 25. Juni Eröffnungskonzert mit dem Andreas Pasternack-Trio (Jazz) 18.30/20 Uhr 26. Juni Bruce Springsteen Tribute Showmit Max Zeug & Band 18.30/20 Uhr 27. Juni Seelenschiffe Karat-Tribute-Band 18.30/20 Uhr 28. Juni Matinee: Puppentheater Ulrike Hacker Dornröschen und Die Gänsehirtin am Brunnen 14.00/15 Uhr 2. Juli Duo Seefeldt (Folk) 18.30/20 Uhr 3. Juli Diana Salow & Sweet Vanilla (Musikalische Krimi-Lesung) 18.30/20 Uhr 4. Juli Zu den Grenzen der Klassik: Streichquartett Thomas Probst 18.30/20 Uhr 5. Juli Matinee: Swing for Fun (Swing) 14.00/15 Uhr 5. Juli Pingo Schlüter & Band (Song-Rocker) 18.30/20 Uhr 9. Juli ÖXL (Singer-Songwriter) 18.30/20 Uhr 10. Juli Walter Martinez Trio (Salsa) 18.30/20 Uhr 11. Juli Five Men On The Rocks (Rock) 18.30/20 Uhr 12. Juli Matinee: Till Frömmel (Magisches Familienprogramm) 14.00/15 Uhr 12. Juli Die Guten (Pop) 18.30/20 Uhr 16. Juli Biest Of Bourbon (Rock) 18.30/20 Uhr 17. Juli Les Bummms Boys (Indie, Pop, Ska) 18.30/20 Uhr 18. Juli BlueLight (Rock/ Pop) 18.30/20 Uhr 19. Juli Matinee: Karsten Lauke Trio (Klassik) 14.00/15 Uhr 23. Juli Cello-Duo: Clara Berger & Laura Muinian (Klassik) 18.30/20 Uhr 24. Juli Jack Beat (Rockmusik der 60er Jahre) 18.30/20 Uhr 25. Juli Bad Penny (Irish Folk) 18.30/20 Uhr 26. Juli Matinee: Leif Tennemann Show (Mecklenburger Unterhaltung) 14.00/15 Uhr 26. Juli Miller Family (Folk-Rock) 18.30/20 Uhr 30. Juli Magical Mystery BandPink Floyd Tribute 18.30/20 Uhr 31. Juli Sconehead (Rock) 18.30/20 Uhr 1. August Karussell (Rock) 18.30/20 Uhr 2. August Matinee: Landespolizeiorchester MV 14.00/15 Uhr 6. August sonic.art Saxophonquartett (Kammermusik) 18.30/20 Uhr 7. August Orchester für Alte Musik Pasewalk, Vivaldis "Vier Jahreszeiten" 18.30/20 Uhr 8. August Any Excuse, Rostock (Traditionelle Irische Musik) 18.30/20 Uhr) 9. August Matinee: Kurt Witt & die Kaiserlich-Königliche Regimentskapelle, Pasewalk (Traditionelle Blasmusik bis Musical) 14.00/15 Uhr 21. August Minor Swing, Chanson trifft Gipsy Swing 18.30/20 Uhr 22. August Andreas Pasternack-Trio 18.30/20 Uhr

Bis zu 300 Besucher erlaubt

Aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen bis zu 300 Besucher in den Schlossinnenhof kommen, wo es auch ein gastronomisches Angebot geben soll. Für die Zuschauerstühle sowie für die Künstler auf der Bühne gelten die aktuellen Abstandsregelungen. Die Eintrittskarten kosten zwischen 10 und 22,50 Euro. Tickets sind online erhältlich oder an der Tourist-Information am Markt in Schwerin sowie an der Abendkasse zu bekommen. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren die Schlosskonzerte.

Weitere Informationen "Fidelio" bei den Schlossfestspielen abgesagt Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat das Mecklenburgische Staatstheater die Produktion der Oper "Fidelio" im Rahmen der Schlossfestspiele 2020 abgesagt. Premiere sollte am 12. Juni sein. mehr Schwerin: Die grüne Stadt am See Ein Märchenschloss am See, ein mächtiger Dom und das quirlige Leben einer Landeshauptstadt: Schwerin bietet viel Lebensqualität und manches Sehenswerte für Besucher. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.06.2020 | 15:00 Uhr